A un mes y cinco días de dejar la Presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió que se retirará por completo de la vida pública y no recibirá a nadie en su quinta de Palenque.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador rechazó la reelección porque es "maderitas" y también dio la razón por la que dejará de jugar beisbol, su deporte favorito.

“Yo me voy a jubilar, en un mes ya cancelo todo; teléfono, redes sociales, no voy a ningún acto, no voy a recibir a mis amigos queridos que son millones de mujeres, de hombres. Les pido de corazón que me entiendan, ya no voy yo a poder ayudar, ‘a ver recomiéndeme’, ya no voy a poder hacer eso con nadie, y va a ser amor eterno, pero yo ya desaparezco, me borro por completo (...).

“Todavía estoy, gracias al creador y a la ciencia, estoy muy bien, muy bien. No voy a poder ya jugar beisbol porque si salgo al campo, hay fotos y voy a estar hablando con la gente.

“Y además me van a ir a esperar ahí, que voy a ir al beis, ya no, también a eso. Nada más a ver los juegos por televisión, pero no voy a estar todo el tiempo en la hamaca, en el butaque, no, voy a trabajar ocho-10 horas, pero escribiendo”, dijo López Obrador al mencionar que está escribiendo un nuevo libro.

