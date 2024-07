Al ser cuestionado sobre una supuesta declaración reciente del exmandatario de México, Felipe Calderón, de que no hay pruebas suficientes para enjuiciar a Genaro García Luna en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hubo silencio.

“A mí me llamaba mucho la atención de que no hablara sobre eso. Él debió, desde el principio, decir eso. ¿Por qué lo dice hasta ahora?”, expresó López Obrador al referirse al caso del general Salvador Cienfuegos.

En el Salón Tesorería, el presidente hizo referencia a quien fuera secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto: “Y que de repente lo detienen y las acusaciones, y nos avisan igual, a los 10 minutos; entonces, a ver, cómo estuvo, de qué lo acusan”.

López Obrador aprovechó para arremeter en contra de los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, a quien llamó “calumniadora”.

“¡Imagínense, el presidente de México ninguneado; o sea, para qué sirve un presidente que no tiene autoridad moral, que no tiene autoridad política! ¡No, a ver, pruebas, a calumniar más lejos, aquí no, sea quien sea!”, declaró.

“Yo decía: ‘por qué Calderón se queda callado’, cuando empieza lo de García Luna. (...) Eso es lo que debió hacer desde el principio, si eso lo está sosteniendo ahora, por qué no lo dijo, era su secretario de Seguridad. Está interesante, yo no sabía eso”, agregó el presidente López Obrador.

