Usuarios de redes sociales y políticos reaccionaron luego de que en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que además de cuidar a los elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, su gobierno también cuida a “los integrantes de las bandas” porque “son seres humanos”.

“Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, declaró López Obrador.

Tras las expresiones, el expresidente Vicente Fox cuestionó: ¿Somos ya un narcoestado?

También lee: Presidencia gastará hasta 370 mil pesos para eliminar ratas y ratones de Palacio Nacional

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, señaló que las Fuerzas Armadas “no están para cuidar a los integrantes de las bandas, están para servir, proteger y defender a la Nación”, además que destacó que el Ejército siempre ha sido motivo de orgullo.

“Es lamentable la degradación a la que hoy se le somete”, escribió.

“Nunca antes las y los soldados, marinos y pilotos habían sufrido humillaciones como las que hoy enfrentan. Ellos dan su vida por nuestro país y por la ciudadanía, lo mínimo que el Gobierno de la República debería hacer es darles su lugar y respetar su entrega”, agregó el priista.

También lee: Alejandro Aguirre Guerrero.- La noche tensa de AMLO por Ebrard y Sheinbaum

“El gobierno de López Obrador no combate, sino que cuida a los delincuentes porque son sus aliados. Morena es delincuencia organizada. ¿Y quién protege a la Sociedad, Andrés Manuel?”, dijo Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.

“No, a los criminales NO hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia.

La ciudadanía exige seguridad y un alto a la impunidad. Basta de esta violencia contra periodistas, mujeres y el ejército mismo. Van más de 120 mil homicidios dolosos. ¡No más abrazos a los criminales!”, dijo la senadora panista, Josefina Vázquez Mota.

“A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas…”, escribió el periodista Víctor Trujillo.

El analista político Max Kaiser dijo que “esta es una de las declaraciones (confesiones) más graves que le he escuchado a un presidente de un país”.

“Y se atreve a decir esto dos semanas después de la muerte de Ángel Yael en Guanajuato a manos de la Guardia Nacional”, reaccionó el columnista de EL UNIVERSAL y analista en temas de seguridad, Alejandro Hope.

También lee: Carlos Loret de Mola.- El responsable del vuelo

“Ni se evitan muertes con esa cobarde actitud, y demuestra que se tiene torcido el concepto de derechos humanos fundamentales. El uso proporcional, racional y temporal de la fuerza pública es para ofrecer orden, paz y libertad en la sociedad. ¡Ejérzalo, carajo!”, escribió Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón.

“Estás declaraciones son una vergüenza para el país!! Donde está el poder del Estado y donde está el actuar de las fuerzas armadas”, escribió la usuaria Mara Vega.

“Y a los ciudadanos … ¿Quién nos cuida ?????”, escribió el usuario Rafael Avante.

“Jamás pensé oír a un presidente de México disculpar así su incompetencia y cobardía. Las fuerzas armadas huyendo como ratones, y en cambio haciéndola de albañiles. Como mexicano maldigo mil veces la hora en que se votó por este gobierno”, escribió el caricaturista Paco Calderón.

ed