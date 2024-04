En medio de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el próximo gobierno continúe la transformación, que se le de preferencia a los pobres y que se aplique el criterio de “por el bien de todos, primero los pobres”, su lema electoral.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a que en el próximo sexenio no regresen los oligarcas a dominar México y que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos.

“Yo espero que haya continuidad, o sea que continúe la transformación, que no regrese la corrupción que no regresen los oligarcas a dominar México, que el gobierno sea de todos, que se tome en cuenta a la mayoría de los mexicanos, que no tengamos un gobierno solo para beneficio de una minoría, que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos, que el gobierno represente a ricos y a pobres, a todos los mexicanos.

“Y que sí se aplique el criterio de que `Por el bien de todos, primero los pobres´, que se atienda a todos, que se escuche a todos, que se respete a todos, pero que se le de preferencia a los más pobres”, dijo.

























