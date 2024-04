Los compromisos y pendientes de la actual administración que no se puedan cumplir por falta de tiempo, quedarán un documento, con presupuesto, para quien suceda al presidente Andrés Manuel López Obrador los lleve a cabo.

El titular del Ejecutivo federal informó lo anterior durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Vamos a cumplir todo y lo que no podamos con mucha transparencia le vamos a informar a la gente…

Lee también AMLO celebra que INE no haya prohibido sus mañaneras; “se trataba de una aberración”

“Si algo nos queda pendiente voy a dejar por escrito solicitando a quien me va a sustituir solicitando que se hizo un compromiso y que por cuestiones de tiempo no se pudo cumplir, pero que se va a dejar el presupuesto sí es necesario que necesite recursos o si es un acto de justicia. Ese documento se lo voy a dejar a los interesados, pero no vamos a dejar pendientes”.

El presidente López Obrador recordó que en 31 de septiembre próximo concluye su sexenio.

Aseguró que son casi seis meses, aunque sus adversarios que quieren que se vaya dicen que son cinco meses y 20 días, pero “casi no vamos a dejar pendientes”.

Lee también Partidos reprochan a INE fallas en debate; Guadalupe Taddei promete escuchar sus inquietudes





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot