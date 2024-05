En una autocrítica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que hay “piso parejo” y que se ha apegado al principio de imparcialidad en el actual proceso electoral.

“En una autoevaluación, en una autocrítica, ¿usted cree que si se ha apegado el principio de imparcialidad que deben de guardar los funcionarios públicos frente AL proceso electoral?”, se le preguntó a López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 14 de mayo en Palacio Nacional.

“¡Claro! Miren estábamos hablando de (José) Narro, recuerdo que hace seis años era secretario de Salud y al mimo tiempo era delegado del PRI en Ecatepec; o sea tengo que poner estos ejemplos. La señora Josefina Vázquez Mota era secretaria de Bienestar, de la Sedesol, y se fue a la campaña a manejar los programas sociales, lo poco que le entregaban la gente en ese entonces con el candidato. No sé quién era, creo que Calderón. No somos iguales nosotros luchamos por la democracia, nosotros enfrentamos los fraudes, no podemos hacer lo mismo es una cuestión de convicciones, de principios”, dijo.

El presidente López Obrador garantizó que, por convicción, en su gobierno no se planea un fraude y criticó las voces que se han levantado para acusar que ha intervenido en el desarrollo del contexto electoral.

“¡Ahora resulta que los encargados de hacer los fraudes se convierten en demócratas!”, expresó.

En Palacio Nacional y a pregunta expresa sobre los dichos de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de oposición, quien reclamó que “no hay piso parejo” porque afirmó que el Mandatario federal sigue interviniendo “abiertamente” en el proceso electoral “a favor de su candidata” (Claudia Sheinbaum), el presidente López Obrador rechazó la acusación.

“¿Hay piso parejo en la elección?”, se le insistió.

“¡Claro! Y si hay piso disparejo, pues es porque los que se sentían los dueños de México, los potentados, los dueños de los medios de información… Les puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo. En el caso de los medios. ¿los medios actúan con imparcialidad? No, desde el principio”, contestó.

