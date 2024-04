El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un pecado social que los candidatos a cargos de elección popular se trasladen en autos de súper lujo e incluso adelantó que no van a ganar.

“No puedo opinar, pero si llega un candidato con una camioneta que vale cinco o seis millones de pesos no va a ganar, no creo que la agente lo apoye”.

En conferencia de prensa, el Mandatario fue cuestionado sobre candidata a presidenta municipal de Quecholac, en Puebla, del Partido Social de Integración Guadalupe Martínez quien ha sido criticada por realizar un video en sus redes sociales en el que se encuentra a bordo de un Lamborghini.

Al señalar que no podía hablar sobre partidos, el Mandatario dio un consejo a los candidatos: “que no sean presumidos, fantoches, que es pescado social la ostentación, la opulencia. Pescado social habiendo tanta pobreza, imagínese quien presume de un carro, no puedo decir la marca, a un avión privado o una mansión”,

Señaló que sí se tratara de empresario y su riqueza es bien habida, puede hacerlo, pero un servidor público no.

“El que quiere hacer dinero, presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa, no al servicio público”, criticó el Mandatario.

