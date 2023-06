Al afirmar que los jueces “son autónomos, pero autónomos para robar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que buscará presentar sanciones penales contra los jueces que no actúan a favor de la impartición de justicia.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que la corrupción está desatada en el Poder Judicial.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que hace algunas semanas una juez emitió una orden de libertad a favor de un presunto homicida y en donde, incluso, dio un plazo de una hora para liberarlo.

“Vamos a usar un mecanismo en dos sentidos: Para atemperar, controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial, la actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Primero, vamos a dar a conocer aquí los casos.

Lee también: SCJN solicita a FGR consignar ante un juez a dos agentes por desacato

“Y si actuaron mal los jueces, lo mismo. Y además hay en el Código Penal establecidas sanciones para quien no, siendo autoridad, cumple con la impartición de justicia. Vamos a presentar denuncia a la fiscalía, aunque después va a caer en manos de juez y es posible que, como es un gremio, se protejan y haya impunidad, pero no queremos ser encubridores, ni cómplices, que no quede por nosotros, porque si no, ¿cómo le hacemos, si es que les dieron manga ancha con la justificación de que son autónomos?, ¿autónomos de quién?, autónomos del pueblo, autónomos para no impartir justicia, autónomos para robar”.

