AMLO. Anuncia sobre vuelos y visita a tres municipios afectados por “Agatha” en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gira por Oaxaca sobrevolara municipios afectados por el huracán Agatha y bajará en tres de ellos para decirle a la gente que no están solos y continuarán los apoyos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que este jueves en Huatulco, con su Gabinete y presidentes municipales que resultaron afectados, harán una reunión para dar a conocer el plan de apoyo a los damnificados.

“Vamos a estar en Huatulco, Puchutla, en Mazunte, Pluma Hidalgo. Vamos un municipio de la Costa y dos de la Sierra, vamos a sobrevolar en helicóptero los tres lugares y voy a bajar en los tres municipios”.

A los pobladores de Ozolotepec dijo que se llevó a cabo una explotación y todavía hay una situación de riesgo en las partes más altas.

“Me recomendaron que no era conveniente, y no está bien el tiempo, y si lo hacemos por carretera no nos alcanza bien el tiempo”.

Señaló que en sus recorridos se reunirá con la gente para decirles que no están solos y que continuarán los apoyos.

