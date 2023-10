El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que analizan abrir una investigación en contra de Omar Gómez Trejo, exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, por diversos omisiones en la indagatoria.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que detectaron que Gómez Trejo fue omiso en los tiempos y en los plazos, durante la investigación para dar con los responsables y el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

-“Sí, yo creo que sí (abrir la investigación) porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación… no se avanzaba en la investigación. Había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas, el decir fue el Estado. Pues sí, claro que el Estado tuvo la responsabilidad porque cómo se da una tragedia de esa magnitud y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican hechos y se busca ocultar”.

Lee también "Yo estoy dirigiendo personalmente la investigación” del caso Ayotzinapa, revela AMLO

Señaló que se está reconstruyendo toda la investigación.

“A mí me llamó mucho la atención, pues uno actúa en función de la confianza, siempre. Pero cuando me presenta Alejandro (Encinas) porque yo estaba presionando ya, estaba pasando demasiado tiempo, yo quiero resultados, entonces me presenta un informe (…) y me presenta una lista de los responsables que estaban libres. Y entonces le digo, pues hay que actuar”, dijo.

Lee también AMLO revela que investiga a Omar Gómez Trejo, exfiscal especial del caso Ayotzinapa, por supuestas omisiones





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot