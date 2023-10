07:32- Son muy falsarios, dice AMLO al cuestionar de nuevo los altos salarios de los ministros de la Corte. Insiste que no se busca perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, sino para "cortar el copete" de "los de arriba".

07:30- Los trabajadores del Poder Judicial no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra, soy un hombre de palabra: AMLO. Yo soy la garantía de que a los trabajadores del Poder Judicial no se les va a tocar nada de sus sueldos y prestaciones, para que no los manipulen, expresa.

07:27- Reitera el derecho de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Pide que no los manipulen porque era un exceso “un guardadito” que tenían en fideicomisos. Refiere que el dinero de los fideicomisos es para becas para niños pobres de primaria.

07:23- AMLO se lanza contra el exministro José Ramón Cossío por presentar un amparo para frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial: “Es del grupo de Claudio X. González”.

07:23- López Obrador asegura que en el Poder Judicial se protegen a delincuentes y menciona el caso de Genaro García Luna.

07:20- AMLO a trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan: “Están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados por los de arriba”. Acusa que jueces, ministros y magistrados ganan mucho: “Es insultante lo que ganan los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia (...) no imparten justicia en beneficio del pueblo”.

07:19- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que ganaron los Astros de Houston en beisbol.