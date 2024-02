El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en menos de 7 meses, antes de que concluya su sexenio, México contará con uno de los mejores sistemas de salud del mundo: “me canso ganso”, expresó.

Durante una evaluación de los programas del Bienestar, desde Colima, el jefe del Ejecutivo señaló que sus adversarios “los conservadores” dicen que no podrá resolver el problema el problema de salud, con centros de salud y hospitales funcionando en buenas condiciones, que no falten las medicinas.

“Dicen los adversarios nuestros, los conservadores, que no voy a cumplir eso, que me voy a ir y que no va a funcionar el sistema de salud. Yo les digo que antes de irme, me quedan 7 meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica”.

Acompañado por la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva e integrantes del Gabinete, el Presidente destacó que en Colima comenzó la estrategia de salud y ya hay más médicos y especialistas hasta de Cuba, por lo que agradeció el apoyo al pueblo y al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

"Ya empezamos, aquí en Colima ya hay más médicos, hay especialistas, creo que hay especialistas hasta de Cuba que han venido aquí a Colima. Y muchas gracias al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos han apoyado con eso [...] Nos ha costado trabajo, se robaban el dinero de las medicinas… nos hicieron toda una campaña de desprestigio y ya estamos resolviendo el problema de abasto de medicamentos, ya tenemos una farmacia muy grande para que no falten".

“Una ocasión sostuve que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, será uno de los mejores sistemas de salud del mundo, me canso ganso”.

Destacó que se debe seguir combatiendo la corrupción porque el “bandidaje oficial” que existía en las pasadas administraciones impedía que llegara el apoyo a la gente.

“Por eso ahora la gente se da más cuenta que el problemas de México no era la falta de presupuesto, sino la corrupción. Ahora con este nuevo modelo de gobierno, no se necesita aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos, no hace falta endeudar al país, si se acaba con la corrupción el presupuesto rinde y alcanza para todos”.

El presidente López Obrador dijo que presentó un paquete de reformas constitucionales para que los principales programas de Bienestar se eleven a rango constitucional y esté quien esté en la Presidencia no pueda cambiarlos.

bmc