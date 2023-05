El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un timbre de orgullo que haya sido declarado persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, porque le produciría vergüenza que la presidenta de ese país, Dina Boluarte y sus legisladores le aplaudieran o condecoraran.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme persona no grata, porque me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta del poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador llamó al pueblo de Perú a que se empodere. México está siendo respetado, respetable en el mundo porque no se permite la corrupción ni las injusticias. El pueblo está en México, empoderado, dijo.

Lee también: Carlos Loret de Mola.- Larrea y el silencio

Comisión del Congreso de Perú declara persona non grata a AMLO

Este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza las declaraciones del presidente López Obrador y lo declara “persona non grata”.

López Obrador señaló que era “un timbre de orgullo” si lo declaraban persona non grata y reiteró todo su respeto, admiración y cariño al pueblo de Perú.

“Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú”, expresó.

El Presidente ha negado entregarle a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico por la crisis política que derivó en deposición del presidente Pedro Castillo en diciembre, lo que ha calificado como una injusticia.

Lee también: “Para mí es un timbre de orgullo”, dijo AMLO antes de ser declarado persona non grata en Comisión del Congreso de Perú