El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que antes de que termine su sexenio hará público su testamento político.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que en este testamento estipulará, entre otras cosas que no quiere que se ponga su nombre a calles, escuelas, ni que se instalen monumentos, ni estatuas con su figura.

Indicó que además no quiere que haya asociaciones que lleven su nombre.

“Acerca del testamento quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta y se ponen un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común que he escuchado es que le llaman `mono´ a la estatua.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, `el obradorismo´; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, explicó en conferencia de prensa.

