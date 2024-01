Villahermosa, Tabasco.- Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la precandidata de oposición Xóchitl Gálvez, al señalar que -aconsejados por publicistas- hay candidatos que se dedican a atacarlo.

Acusó que sus adversarios no quieren que se ría, que se quede petrificado y callado.

“Estaba viendo que vuelven los publicitas, pero lentamente desprendidos de la realidad, aconsejándole a las personas, candidatos que me ataquen.

Lee también Pensión del Bienestar: ¿Cuáles son los bimestres que se adelantarán por elecciones 2024?

“Vas a ir a tal lugar y a decir que las cosas están muy mal, que en Tabasco están creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y hubo gran difusión en Tabasco y en nivel nacional…”

Ayer Gálvez Ruiz dio a conocer en sus redes sociales una carta dirigida al titular del Ejecutivo, en la cual le exhorta a que en sus últimos meses en la Presidencia se dedique a gobernar y no se “ría” de las víctimas de la delincuencia e inseguridad que vive el país.

El Mandatario dijo que esas estrategias publicitarias no funcionan porque la realidad y los datos oficiales en materia de seguridad son otros.

Lee también 2024 será el año de Claudia Sheinbaum, pronostica Zaldívar

“Es la realidad, si echan a dar una campaña para decir que: en Tabasco ‘se desbordó la delincuencia’ y si le agregan que ‘sí en su estado está así, imagínese cómo está el país’. No funciona porque la realidad es esto, ni modo que estemos inventado los datos, son cifras oficiales del Inegi”.

A pregunta de los representantes de los medios de comunicación, el Presidente rechazó que se refiriera a Xóchitl Gálvez. “No, no, no lo he visto, no me meto en eso”.





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot