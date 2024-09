A 7 días de dejar la Presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó provocación de “los extremos del conservadurismo” y de la “supuesta izquierda radical”, luego de que le aventaron una botella con agua en Veracruz.

“Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no.

“Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores y es en beneficio de todos porque este es otro México”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Lee también Santiago Creel Miranda.- Andrés frente al espejo

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló también que a sus adversarios “les molesta” que no hay corrupción ni represión,

Declaró que en su gobierno se redujo la pobreza y la desigualdad, además que los niños de México, según la OCDE, son los más felices.

“Los que están enojados, la verdad, la verdad, no son muchos”, expresó.

Lee también Héctor de Mauleón.- El heredero