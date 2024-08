Con fotografías y mensajes emotivos, miembros del gabinete federal y simpatizantes morenistas felicitaron en redes sociales a Luisa María Alcalde Lujan, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por su cumpleaños.

En la red social X, Mario Delgado, líder nacional de Morena, envió sus mejores deseos a Alcalde Luján.

“¡Feliz cumpleaños, querida Luisa Alcalde! Que pases un gran día rodeada del cariño de tus seres queridos. Mis mejores deseos, siempre. Abrazote”, escribió el dirigente.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, ex titular de Segob, auguró más años de lucha para su sucesora en el cargo en este sexenio.

“Muchas pero muchas felicidades por tu cumpleaños, querida Secretaria Luisa Alcalde. Que sean muchos años más de logros y de lucha. Que sea una gran vuelta al sol. Abrazo con mucho cariño”, manifestó.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también envió sus felicitaciones a la secretaria de Gobernación.

“Deseamos un feliz cumpleaños a nuestra compañera y amiga Luisa Alcalde, mujer inteligente y de fuertes convicciones ¡Recibe un caluroso abrazo en este día!”.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), también hizo lo propio. “Feliz cumpleaños a mi amiga y compañera Luisa Alcalde, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo”.

Asimismo, Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); Javier May, gobernador electo de Tabasco; Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo y Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, felicitaron a Alcalde Luján.





















