"¿Cuántos militares buscan a Lorenza Cano, secuestrada por criminales desde el 15 de enero en Salamanca, Guanajuato?", cuestionó el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, luego de que Morena y sus aliados en el Senado aprobaron que 80 marinos y soldados viajen a Panamá a buscar al general mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desaparecido hace más de un siglo.

"Ninguno", subrayó Álvarez Icaza sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar al general Garza Rodríguez, de quien el titular del Ejecutivo escribió un libro.

"Pero, senadores de Morena y satélites, aprobaron que una delegación de 20 militares, 60 marinos, 11 personas de la Comisión Nacional de Búsqueda y 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores vayan a Panamá a buscar los restos de una persona muerta en 1895 y de quien López Obrador escribió un libro", señaló el senador del Grupo Plural.

Lee también Secuestran a buscadora Lorenza Cano y matan a su familia en Salamanca

El senador indicó que criminales que plagiaron a Lorenza Cano, madre buscadora, y asesinaron a su esposo e hijo al momento de plagiarla.

"¿El #NarcoPresidenteAMLO1 está preocupado por Lorenza?", preguntó en su cuenta de la red social X.

"¿Ha pedido una misión militar y civil para ir en su búsqueda? No. La dignidad no cabe en su pecho que no es bodega", apuntó.

¿Cuántos militares buscan a Lorenza Cano secuestrada por criminales desde el 15 de enero en Salamanca, Guanajuato?



Ninguno.



Pero, senadores de Morena y satélites, aprobaron que una delegación de 20 militares, 60 marinos, 11 personas de @Busqueda_MX y 2 de la @SRE_mx vayan a… pic.twitter.com/NhWHb6mI3F — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) February 15, 2024

Lee también Senado avala que 80 militares viajen a Panamá a buscar a general mexicano desaparecido hace más de un siglo





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr