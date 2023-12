Padres y exalumnos del Centro Universitario Trilingüe plantel Santa María la Ribera acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar la intervención del gobierno federal en torno a un presunto fraude por parte de dicha institución educativa, que cobra miles de pesos y no entrega los certificados de terminación de estudios y títulos profesionales a sus egresados.

Los inconformes también exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exalumnos, quienes estudiaron el bachillerato, explicaron que no fueron recibidos por ninguna autoridad de la cámara baja, por lo que realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la universidad.

Acusaron que llevan más de cinco meses sin recibir su certificado, y al no contar con el documento pueden perder su lugar en la licenciatura o ingeniería que actualmente estudian en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Padres de los exalumnos comentaron que no es la primera vez que la universidad privada no entrega certificados, puesto que en años anteriores tampoco lo han hecho, y no quieren que se siga repitiendo la misma situación. Foto: Especial.

El dueño de la institución es Juan Pablo Aguilera, quien cuenta con 13 planteles en el país. De acuerdo con los padres de los jóvenes afectados, en diversas ocasiones se han reunido con el dueño del plantel, sin embargo, siempre argumenta que no está en sus manos entregar los certificados.

"Quiero recalcar que cierren la escuela, los vecinos de este plantel nos dicen que la tienen etiquetada como escuela patito, porque ustedes no son la única ni última generación que los engañan, que les hagan un fraude, cobrando colegiaturas, haciéndoles promesas que no van a cumplir", dijo Jenni Hernández, madre de una de las jóvenes afectadas.

Los jóvenes pagaron puntualmente sus colegiaturas y los tres mil 500 pesos del certificado, no obstante, desde hace cinco meses no les han entregado el documento, en esta misma situación se encuentra toda la generación que terminó sus estudios este año. Foto: Especial.

Aura Ximena Rodríguez consiguió entrar a estudiar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la licenciatura en negocios internacionales; sin embargo, está en su última prórroga la cual vence el 8 de enero y si para entonces no cuenta con el certificado, será dada de baja.

Ivan Yael Cruz es un joven que también estudió la preparatoria en el Centro Universitario Trilingüe, posteriormente la universidad la empezó a cursar en la "UNITEC", con el apoyo de una beca del 50 por ciento, la cual perderá si no entrega el certificado a tiempo, lo que lo tiene abrumado, pues sin el apoyo de esa beca no podrá sustentar el pago de sus estudios.

Asimismo, padres de los exalumnos del Centro Trilingüe comentan que no es la primera vez que la universidad privada no entrega certificados, puesto que en años anteriores tampoco lo han hecho, y no quieren que se siga repitiendo la misma situación.

"No traigan aquí a sus hijos, no confíen en ellos, porque juegan con la educación, juegan con nuestro dinero y queremos ver la posibilidad de que la escuela cierre". Comentó Pamela Rodríguez, madre de uno de los jóvenes afectados.

Los exalumnos y sus familiares aseguraron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de fraude, pues aseguran que cada año cientos de jóvenes caen en esta misma trampa.

