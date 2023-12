Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, presentó este domingo su segundo informe de gobierno, que causó polémica por sus declaraciones sobre las personas con adicciones, homosexuales y con discapacidad.

El gobernador de Morena aseguró que Sinaloa “es un estado que tiene menos adicciones” y está estigmatizado por la presencia del narcotráfico.

“Por fortuna tenemos controlado el problema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual.

“Muchas familias sienten que los castigó Dios porque le nació una hijos o un hijo homosexual. ¡No, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndanlos. Pese más feo la adicción que tener un hijo con una discapacidad que no la podemos atender o que tengan alguna otra, como lo he comentado”, expresó el gobernador al asegurar que no es “homofóbico”.

“No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad, les pido que haya la comprensión de vida

Lee también: Héctor de Mauleón.- El secreto de Cristina Pacheco

Condenan “estúpida comparación” de gobernador de Sinaloa

Tras los dichos de Rubén Tocha Moya, usuarios de redes sociales condenaron las expresiones.

La diputada trans Salma Luévano, de Morena, cuestionó la “estúpida comparación”.

“Qué necesidad de hacer esa estúpida comparación, señor Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, con quien atraviesa por un problema de adicción. Lo peor en el mundo no es tener un hijo, hija o hije homosexual o con alguna discapacidad, o lamentablemente con alguna adicción.

“Lo peor es tener servidores públicos con prejuicios y estigmas”, expresó la diputada.

Luévano agregó que aunque el mandatario sinaloense “quiso componerle” a su discurso, lejos de ayudar, sigue fomentando la discriminación: “La discriminación mata”.

La diputada exigió una disculpa pública al gobernador Rocha Moya porque las poblaciones LGBT+, señaló, merecen respeto.

¿Qué necesidad de hacer esa estúpida comparación Gobernador de @sinaloagobmx @rochamoya_ con quien atraviesa por un problema de adicción?

Aunque quiso componerle, esas comparaciones siguen fomentando la DISCRIMINACIÓN

La diversidad sexual y de género merecemos respeto pic.twitter.com/ZUqJ1AiHqv — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) December 4, 2023

Lee también: Carlos M. Urzúa.- Las ocurrencias de AMLO en el sector salud