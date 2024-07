El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno arremetió contra los ex líderes del tricolor que han criticado su presidencia y su intención de reelegirse hasta el 2032 y los llamó camarilla, carroñeros y faltos de categoría porque entregaron el partido hecho pedazos y quienes perdieron la Presidencia de la República en el 2000 y en el 2018 fueron ellos y “no nosotros”.

Al emitir su discurso en la sesión del Consejo Político Nacional, Alito dijo que hubo una campaña mediática de desprestigio en su contra, y fue institucional, pero ahora, ya no lo permitirá y los exhibirá y denunciará.

“Nos entregaron el partido hecho pedazos, y fue responsabilidad de ellos y todos los sabemos, por eso ya no están, por eso muchos se fueron hace tiempo, dejen al PRI fuera de su carroña, porque si antes fuimos institucionales, ahora no les vamos a permitir que vuelvan a dañar al partido, los vamos a exhibir, y a denunciar.

“La Presidencia de la República, que se escuche fuerte y claro, la Presidencia de la República en el 2000 la perdieron ustedes y no nosotros, la Presidencia de la República en el 2018, la entregaron ustedes y no nosotros la peor cara del PRI son ustedes y no somos nosotros, aquí están los priistas que aman y quieren al partido”, dijo.

Dijo que ningún presidente de la República del PRI, ni de antes ni de ahora, les impuso o les va a imponer decisiones que corresponden única y exclusivamente a las y los priistas, “ningún grupo fuera, ni dentro del PRI. Nadie nos ha regalado nada”.

“El buen priista defiende a su partido, critica y construye, sí, pero siempre dentro de los cauces institucionales de nuestro instituto político como nos enseñaron. Por ello este es el gran momento de cerrar filas a favor de nuestro partido. La virulencia y el descaro con el que hoy, unos cuantos, una camarilla, se expresan del partido, no perturba el camino que hemos adoptado, en cambio lo retrata de cuerpo entero, porque no hay vergüenza ni honra alguna, en perfiles que callaron cuando de verdad tenían que denunciar y que hoy son estridentes en sus ataques cuando se les requiere para trabajar y para construir para el PRI. Les falta categoría”, explicó.

Aprobación

Con 474 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones, el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó esta noche el método de elección del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2024-2028, que será a través de Asamblea de consejeras y consejeros, en fecha aún por determinar, y autorizó a la Comisión Nacional de Procesos Internos a emitir la convocatoria correspondiente.

