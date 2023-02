Al alza, detención de migrantes mexicanos en EU

En 2022 fueron detenidos 800 mil 688 migrantes mexicanos que intentaron cruzar ilegalmente a la Unión Americana, la cifra más alta que se ha registrado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Lee también: Maestros rechazan curso de nuevo plan educativo

“La migración no es un asunto menor ni de éxito, sino todo lo contrario, es decir, cuando los mexicanos empezamos a movernos de nuevo es porque estamos enfrentando dificultades internas serias, y a esto se le agrega que parte de la migración de connacionales también es consecuencia de regiones que tienen un alto grado de criminalidad, como Michoacán o Guerrero o parte de Jalisco, Zacatecas”, dijo a EL UNIVERSAL el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López.

Precisa que la violencia e inseguridad que enfrenta el país no sólo generan migración, sino la búsqueda de refugio.

“Esta curva de deterioros económicos, de deterioro en el ambiente de seguridad, son los factores que han motivado a que los mexicanos volviéramos a salir a buscar alternativas en el extranjero”, expuso.

Para Guillén López, las remesas, que en los últimos años han alcanzado niveles históricos, tampoco son un síntoma “de gran éxito. Es decir, las remesas reflejan el tamaño de nuestra necesidad. Si no tuviéramos una necesidad tan grande no tendríamos remesas tan cuantiosas. Hay que verlas desde esa perspectiva, no son síntoma de abundancia, sino del tamaño de las necesidades que tenemos”.

El reporte de la CBP revela que durante 2022 diariamente fueron aprehendidos 2 mil 195 connacionales al intentar ingresar a EU y cada hora, 91.





Según las cifras de la oficina federal estadounidense, el año pasado se registró un aumento de detenciones de connacionales de 20.1% con respecto a 2021, al pasar de 666 mil 684 a 800 mil 688.

Al inicio de este sexenio, en 2019, las aprehensiones de connacionales alcanzaron los 252 mil 293 y un año después, es decir, en 2020, la cifra llegó a 362 mil 248, lo que representó un incremento de 43.5%.

Consultado por EL UNIVERSAL, Guillén López asegura que en este momento no ha terminado de crecer el volumen de mexicanos que buscan internarse en EU.

“Estamos con números tan grandes de aprehensiones de connacionales que representan 31% de las detenciones totales que realizan las distintas agencias estadounidenses. La cantidad de mexicanos que intentaban llegar al vecino país era reducida, pero ahora pasamos a ser una de las partes más importantes”.

El exfuncionario federal explica que entre 2008 y 2019 se tuvo “una estabilidad notable de mexicanos que iban a Estados Unidos, estábamos en cifras mínimas, sobre todo si las comparamos antes de 2008, que eran cantidades todavía muy grandes. Después de este periodo hay un cambio muy brusco que comenzó entre marzo y abril de 2020. En este año, esa estabilidad se interrumpe y empiezan a subir los números de mexicanos que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos”.

Destaca que, al igual que la migración mexicana, los venezolanos, cubanos y nicaragüenses encabezan la lista de arrestados por elementos de las agencias estadounidenses. “Ellos son los supercampeones, porque superaron, incluso, a El Salvador, Guatemala y Honduras, pero los mexicanos seguimos siendo la parte central”, sostiene.

Lee también: El Diablo acusa a Felipe Calderón de proteger a El Chapo

Investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Zepeda Martínez explica que 67% de la migración mexicana a Estados Unidos es laboral, porque el salario mínimo estadounidense es 10 veces superior al de nuestro país.

“Simplemente eso se convierte en un aliciente para que se dé la migración. Supuestamente en México ya se habían creado empleos, pero el aumento de los flujos sigue porque de todas maneras pagan menos en el país. ¿Cuándo se va a acabar esa migración? Cuando se reduzca esa brecha salarial”, subraya.