Los senadores Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro Alito Moreno protagonizaron una encendida discusión por la inconformidad del priista, quien reclamó airadamente al morenista por no darle la palabra en la sesión. Luego de que la oposición denunció que no se le permitió intervenir para fijar un posicionamiento antes de la declaratoria de constitucionalidad, el presidente del Senado dio la palabra a integrantes del PRI y Morena, y luego pidió a la Mesa Directiva que consultara si el tema estaba suficientemente discutido, a lo que la mayoría guinda respondió que sí. Para ese momento, Alito Moreno ya había subido hasta el escaño del presidente del Senado para reclamarle que no le había dado la palabra. El priista manoteó y señaló con el índice a la cara de Fernández Noroña, quien le exigió: “¡No me ponga el dedo encima!”, “¡Respeto a la Presidencia!”. Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.