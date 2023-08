La contienda interna entre las corcholatas presidenciales de Morena subió de tono luego de que Marcelo Ebrard Casaubon acusó un acarreo masivo desde las estructuras del gobierno en todo el país a favor de su rival Claudia Sheinbaum, y exigió que permitan que la ciudadanía elija libremente, porque si no será un desastre para el movimiento.

Inmediatamente después, la exjefa de Gobierno capitalino atajó la acusación y dijo que eran falsos los señalamientos, pues no ha habido acarreo ni recursos públicos para favorecer su aspiración. Agregó que ella nunca va a hablar mal de sus compañeros y dijo que todos hacen falta en este movimiento, y la unidad es muy importante.

Primero, en un mensaje, Ebrard Casaubon exigió a la dirigencia de Morena detener la simulación y tomar medidas ante el acarreo y operación de gobiernos y secretarías en favor de Sheinbaum Pardo.

Sin mencionar al resto de los aspirantes del proceso interno, subrayó que la contienda se definirá entre Claudia Sheinbaum y él.

Advirtió que están en “foco rojo” porque se debe acatar la voluntad de la gente.

Añadió que la persona que gane la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación será el próximo presidente de la República, por lo que esta decisión es crucial.

Ebrard Casaubon dijo que está arriba en las encuestas y que no las compra como se ve en algunas proyecciones que ponen a la cabeza a otros aspirantes: “Hemos visto que han comprado encuestas falsas, hay campaña negra a mi familia”.

El excanciller también arremetió contra la campaña emprendida a favor de Sheinbaum Pardo con pintas de bardas e incluso brigadas con funcionarios para promoverla.

“Lo que estamos viendo ahorita [es que] están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta”, subrayó.

“Nunca se vio, siendo yo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México. Nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana y nunca vieron tampoco que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás hice eso. Les habla alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo”, apuntó.

Por lo anterior, hizo un llamado al partido a frenar estas prácticas, a tan sólo un día de iniciar el sorteo de las encuestadoras que realizarán los ejercicios espejo.

“Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas; es más, no exhorto, los exijo a nombre de todos los ciudadanos”, subrayó.

“Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia y responsabilidad esperando a que corrijan, pero en la fase final estamos ganando esta encuesta”, exhortó el excanciller.

No hay acarreo

En respuesta, Sheinbaum Pardo aseguró: “No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente”.

Aseveró que son falsos los señalamientos y que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido voluntario.

En entrevista tras una asamblea informativa en Zamora Hidalgo, Michoacán, Sheinbaum Pardo dijo que nunca hablará mal de sus compañeros de Morena, “todos hacemos falta en este movimiento y la unidad es muy importante”, destacó.

“Primero, que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas. Hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de Bienestar de la ciudad o no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora”, dijo.

Agregó: “Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros; al contrario, siempre voy a hablar bien, siempre voy a hablar bien de Marcelo, siempre voy a hablar bien de Adán, siempre voy a hablar bien de Ricardo, siempre voy a hablar bien de Fernando y siempre voy a hablar bien de Manuel. Siempre me van a escuchar hablar bien a mí. Esa es mi opinión y así voy a seguir trabajando, como lo he hecho toda mi vida”.

A pregunta expresa sobre el acarreo de personas en camiones, Sheinbaum Pardo explicó que todo ello es “autogestivo” y que no se han utilizado recursos públicos para ese tema.

Sobre la declaración de Ebrard Casaubob de que en la encuesta “es Claudia o es Marcelo”, la exjefa de Gobierno indicó que en el proceso interno de Morena son seis los compañeros que están participando, y reiteró que lo más importante es el proyecto de la transformación.

“Somos seis los que estamos participando y los seis nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país, y como lo digo siempre en todos los eventos: nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México, y eso nunca lo debemos olvidar”, destacó.