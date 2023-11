Los damnificados de Guerrero necesitan recursos disponibles, y no montos de papel como los que proponen el gobierno federal y los legisladores de Morena y sus aliados, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera.

En conferencia de prensa, refirió que los 61 mil millones de pesos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador no representa un presupuesto etiquetado para ayudar a la reconstrucción de Acapulco y las zonas afectadas por el huracán Otis.

“Hay un monto que puede ser real, para entregar, para ayudar o montos de papel, ellos están proponiendo un monto de 61 mil millones de pesos. No es que Morena los esté asignando, no vas a encontrar en todo el presupuesto un monto que diga 61 mil millones de pesos para Acapulco, no existe, así lo quieren vender”, expresó.

Y refirió que los 61 mil millones de pesos derivan de dejar de cobrar ciertos servicios e impuestos a los damnificados, pero no representan recursos que los puedan ayudar para superar la emergencia que causó el fenómeno natural.

“Necesitamos ayudar a la gente, más allá del discurso, dándole presupuesto a la gente. Vamos a pugnar por eso. No veríamos tan mal, el monto que tú quieras, mientras sea de a de veras”, refirió el legislador panista.

Dijo que esperan que Morena presente mañana una reserva, cuando se discutirán, para crear un fondo especial para Acapulco, y si es así, lo apoyarán sin discutirlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

