"Abran un poco más su mente": Un llamado por la no discriminación para personas con modificaciones corporales

Tatuajes, perforaciones e incrustaciones lucieron en el Cuarto Encuentro Nacional por la No Discriminación de Modificaciones Corporales, organizado por la asociación Mi Capacidad no es Tatuada es Demostrada en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

The Black Alien, hombre que ha modificado su cuerpo para parecer un alien, contó a EL UNIVERSAL que ha sufrido discriminación por "ser diferente".

Francés radicado en Guadalajara, con lengua bífida, incrustaciones, ojos tatuados y 20 modificaciones corporales, The Black Alien mencionó que busca la amputación de una parte de su cuerpo, "pero no ahora, me gustaría en años".

Señaló que todas las modificaciones en su cuerpo le han causado algo de dolor.

The Black Alien pidió no discriminar por apariencia física e hizo un llamado: "Abran un poco más su mente para aceptar a todo el mundo".



The Black Alien. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

Roberto Castillo, director general de Mi Capacidad no es Tatuada es Demostrada, lamentó que se siga discriminando a las personas por la apropiación de su cuerpo.

Castillo refirió que como asociación civil, también redireccionan casos de personas que han sido discriminadas a instituciones como Copred o Conapred, además que trabajan en seminarios de profesionalización en nuevas modificaciones corporales, como el tatuaje ocular, y la nueva praxis.

"Todo un fenómeno que se vive dentro de la modificación corporal, que también es la discriminación estructural. Una cosa es ser una persona con tatuajes de tez más clara y vas a ser perseguido por la policía de cierta manera, pero si eres de una persona de tez más oscura y con tatuajes, vas a ser asediado por los cuerpos de seguridad de distinta forma.

"Tenemos este racismo y clasismo, también dentro de la discriminación en modificaciones corporales", lamentó.

"Al público joven es el que le queremos llegar, para que conozcan sus derechos (...) que sepas que nadie allá afuera te puede tratar mal. Tienes derechos y nuestro derecho a ser distinto es lo que nos da cultura, porque las diferencias nos unen", añadió.

"Vivimos en una sociedad que discrimina mucho", expresó Roberto Castillo al hacer un llamado para que las personas conozcan sus propios derechos.



Roberto Castillo, director de Mi Capacidad no es Tatuada es Demostrada, y Gatoo Moreno. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

El encuentro que se lleva a cabo el 27 y 28 de octubre reúne a la comunidad que realiza, porta, gusta o que no conoce las modificaciones Corporales, "dentro de una perspectiva inclusiva en cuanto a leyes de no discriminación y lineamientos sanitarios vigentes para su correcta práctica en un marco legal libre de prejuicios y estigmas".

En México, de acuerdo con Mi Capacidad no es Tatuada es Demostrada, hay alrededor de 35 millones de personas con modificaciones corporales.



Gatoo Moreno- Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

