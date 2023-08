El médico y creador de la Unidad Básica de Prevención de Tlaxcala, Héctor Rossete, advierte que no servirán de mucho las vacunas Patria o Abdala ante la inminente llegada de nuevas variantes de Covid-19, entre ellas la subvariante de ómicron, llamada Eris EG.5, porque ambos biológicos fueron creados para la primera generación de Covid-19 y el virus ya mutó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Héctor Rossete enfatiza que hay vacunas de Pfizer y Moderna próximas a sacar su tercera generación, que incluye la protección contra la variante de ómicron y el virus inicial detectado en Wuhan, China. Además, advierte que México no tiene en su horizonte la adquisición de este tipo de vacunas.

Explica que en estos momentos los grupos de riesgo deberían aplicarse la vacuna bivalente en el país, pues México debe estar actualizado con lo que sucede a nivel mundial en vacunación.

Leer también: Aunque México no registra repunte de casos Covid-19, UNAM reitera invitación sobre uso de cubrebocas

“En nuestro país no llegaremos a tener la bivalente. México no la va adquirir, sólo tenemos Abdala que tiene el virus original pero no serviría. Ahora pretenden poner Abdala a los adultos mayores, lamentablemente en la actualidad son inservibles y no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala.

La OMS reportó el pasado 14 de abril que teniendo en cuenta la distancia antigénica y la incertidumbre ante la posibilidad de que el virus continúe evolucionando, se reconoció que, probablemente, la eficacia en la práctica de dichas vacunas se reduciría con el tiempo.

Por esa razón, recomendó a los fabricantes de vacunas y los organismos de reglamentación que estudiaran la conveniencia de cambiar la composición de esas vacunas mediante la adición de antígenos de la variante ómicron del virus.

“La población mexicana tiene otra dosis en vacunación, se nos está acabando la inmunidad, estamos lejos de ella, la última dosis de vacuna, fue hace varios meses”, dice Rossete.

En algunos países se ha mostrado un aumento de hospitalización, pero no se tiene una tasa alta de mortalidad, pero “no nos confiemos porque en México llevamos varios meses de no recibir una vacuna. Sobre todo los grupos de riesgo como los adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, con morbilidad y los niños”, enfatiza Rossete.

Leer también: Avizoran panorama estable en cuanto a casos de Covid-19

En cambio, el infectólogo Alejandro Macías, conocido como el zar de la influenza, señaló que las vacunas bivalentes se van adaptando para utilizar el virus de Wuhan y las nuevas variantes. Hay evidencia que las nuevas vacunas ayudan a una mejor protección ante las variantes, dice.

En el futuro hay que adaptarse a las nuevas variantes y las nuevas dosis, como por ejemplo pasa con la vacuna de la influenza. Macías apunta que el incremento de los casos en el mundo es multifactorial; en Estados Unidos hay un pico de actividad y la nueva variante ni siquiera está presente en 30% de los casos. Es una caída gradual de la inmunidad de la población.