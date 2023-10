Aunque Diana Guerrero Juncal se registró desde el primer minuto en el sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para quienes piden ser rescatados de la zona de conflicto en Israel, la cancillería le respondió que espere y el temor de que su familia sea objeto de algún ataque armado mientras hace fila por ayuda, hizo que pida auxilio en redes sociales.

“Por favor ayúdenme. Mi familia y yo estábamos en la zona de conflicto, salimos huyendo sin pasaportes, ni nada en mano, es muy peligroso regresar, tengo dos niños pequeños y mi única opción es salir con los aviones que mandó México”, difundió la originaria de Álamo, Veracruz, como un grito desesperado de ayuda.

La veracruzana, que se encuentra desde hace años en Israel, vivía cerca de la frontera donde el sábado 7 de octubre cayeron los primeros cohetes disparados desde Gaza, al escuchar los estruendos que provocaron, tuvo que huir acompañada de sus dos hijos y su marido, y olvidó documentos vitales como identificaciones y pasaportes de su familia.

“Mi hogar estaba muy cerca de una ciudad en la cual llegaron los terroristas. Yo escuché todo desde mi casa, salí corriendo de ahí con mis hijos, agarré solo pañales y pues lo que pude y olvidé mis pasaportes, olvidé todo prácticamente. Ahorita estoy en un refugio en Israel al norte y todo es tranquilo aquí”, narró en el video de dos minutos.

Diana Guerrero informó que desde que la SRE activó el sistema de registro de connacionales con la intención de ser repatriados, aplicó por el apoyo y, aunque ya entabló comunicación, le pidieron esperar pues no tiene documentos, ni medios de transporte seguro para llegar al aeropuerto, por lo que intentar llegar hasta la terminal aérea “Ben Gurion” sería peligroso para ella y su familia.

“Ahorita la cancillería me contactó para poder ayudarme ya que soy madre, tengo dos pequeños y no tengo pasaportes, pero tengo fotos de mis pasaportes, creo eso me va a ayudar y estamos esperando a ver si podemos subirnos al avión.

“Yo no puedo irme al aeropuerto en este momento ya que es muy peligroso. También las autoridades me han dicho que me quede aquí hasta que tenga una respuesta por parte de ellos ya que mi situación es vulnerable porque no tengo pasaportes y mi única opción es irme en el avión mexicano”, explicó la mujer en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Horas más tarde, Diana Guerrero comentó en otra publicación que por segunda vez la Embajada de México en Israel la contactó, pero tampoco le dio buenas noticias ya que le comentaron que solo iría un avión más a Israel, hecho por el que ella asume que hay una baja probabilidad de volver a casa.

“Otra vez varada. La embajada se comunicó, pero me dice que solo posiblemente traerán un avión más ¿A qué hora se regresan los aviones que ya están en México? Porque los demás estamos aquí”, reclamó.

En otros videos publicados en sus perfiles de Instagram y Facebook, la veracruzana mostró que está viviendo en un cuarto de seguridad pequeño, con sus dos hijos y su marido, dentro de un refugio y le es difícil comunicarse con el exterior, pero mantiene la esperanza de que el gobierno mexicano la ayude a salir de Medio Oriente.

