Durante los tres años y ocho meses que Notimex lleva en huelga, desde el 21 de febrero de 2020, el gobierno federal le ha destinado 566.9 millones de pesos, la mayor parte de estos, más de 435.5 millones de pesos para pagar los sueldos, según reportó la agencia de noticias; no obstante, el destino de dichos recursos no se conoce, porque los trabajadores no han recibido ningún pago hasta la fecha, de acuerdo con el testimonio de trabajadores consultados por EL UNIVERSAL.

Además, entre 2020 y 2023, la dependencia que encabeza Sanjuana Martínez Montemayor ha firmado cinco contratos por 22 millones 440 mil 80 pesos para comprar vales de despensa electrónicos, que tampoco han recibido los empleados.

En el mismo periodo de huelga también firmó siete contratos por otros conceptos por 3 millones 103 mil 415.57 pesos; sin embargo, los detalles de los contratos se encuentran en la opacidad, ya que a partir de 2021, y hasta el momento, no se pueden consultar en Compranet, solamente están enunciados los montos gastados.

Para 2023, a Notimex se le asignó un presupuesto de 195 millones 644 mil 317 pesos, y de acuerdo con la distribución del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 157 millones 468 mil 481 pesos se solicitaron para el rubro de Servicios Personales, es decir, las remuneraciones de su personal, prestaciones sociales y económicas, y las erogaciones por concepto de seguridad social.

Sin embargo, los trabajadores que han estado en paro no han recibido ningún pago, porque la huelga establece la suspensión de la relación laboral y de los salarios, especificó Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Además, derivado de la huelga, Sanjuana Martínez, directora de la agencia, ha desconocido la relación laboral con los periodistas en paro, pero comete una ilegalidad porque ha confirmado que paga su propio sueldo y el de 64 trabajadores que reconoce, la mayoría directivos o de confianza, detalló Urrea.

“Estamos hablando de esa cantidad [435.5 millones de pesos] para 327 trabajadores que no hay hoy en Notimex, porque habemos una cantidad en huelga. Que nosotros, los que estamos en huelga o estamos representando como sindicato somos 86, la directora sólo reconoce 64 oficialmente, y haciendo la suma estamos apenas llegando a 150. ¿Y dónde está el dinero? Esa situación se ha repetido desde el primer año de huelga”, cuestionó la representante del sindicato.

De los 195.6 millones de pesos que se le asignaron a Notimex en el PEF 2023, la agencia destinó sólo 38.1 millones de pesos para diversos pagos: el servicio de arrendamiento (11.7 millones), servicios profesionales, científicos y técnicos (23.6 millones) y servicios generales (2.8 millones).

Y así cada año desde que inició la huelga Notimex no paga sueldos, pero ha reportado el ejercicio de millones de pesos. En 2022 gastó 95.8 millones de pesos: 68.4 millones de pesos para sueldos y 27.3 millones de pesos para gastos de operación, según reportó.

En 2021, a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano le fueron asignados 127.6 millones de pesos, de los cuales ejerció 101.2 millones para el pago de sueldos y 26.3 millones para gastos de operación.

En 2020, Notimex gastó 147.9 millones de pesos, y de estos reportó 108.4 millones de pesos para sueldos, y otros 39.4 millones para gastos de operación, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año.

Los contratos de Notimex con la empresa favorita del gobierno

En el periodo de la huelga, Notimex también ha firmado diversos contratos, pero sobresalen aquellos para adquirir vales de despensa electrónicos, todos ellos con Toka Internacional S. A. P. I. de C. V., una de las empresas favoritas del gobierno federal.

Dicha empresa firmó 796 contratos en los tres primeros años de la actual administración: 147 en 2019, 282 en 2020 y 367 en 2021. Y ha sido proveedora de la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, Educación Pública, el ISSSTE, el Servicio de Administración Tributaria, Conagua, el Servicio Postal Mexicano, Liconsa, el Servicio de Protección Federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras.

En la firma de todos los contratos, el responsable ha sido Carlos Ricardo Peñaloza Martínez, director de Administración y Finanzas de la agencia. Para este año, autorizó dos contratos por 5 millones 202 mil 358.18 pesos. Uno de ellos para adquirir vales de despensa “para las prestaciones mensuales” por 4 millones 740 mil 60 pesos; y otro con la empresa Agroasemex para asegurar bienes patrimoniales durante 2023 y 2024, por 462 mil 298.18 pesos.

En 2022 firmó tres contratos por 13 millones 112 mil 460.5 pesos: dos de ellos para comprar vales de despensa mensuales (11 millones 898 mil 420 pesos) y de fin de año (un millón 205 mil 600 pesos); y el tercero para el aseguramiento integral del parque vehicular, por 8 mil 440.5 pesos con la empresa Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

En 2021 sólo contrató la compra de vales de despensa para el fin de año por un millón 596 mil pesos. Y en 2020, año en que estalló la huelga, firmó seis contratos por 5 millones 632 mil 676.89 pesos, pero de ese monto, sólo 3 millones de pesos se ejercieron para comprar vales electrónicos, con su plantilla laboral casi al 100%; en contraste, en 2023, Notimex gastó 4 millones 740 mil 60 pesos sin estar en funciones.

Ese año, la agencia reportó el pago del servicio de limpieza (un millón 23 mil 93.46 pesos), licencias de correo (71 mil 982 pesos), suministro de combustible para vehículos (330 mil 750 pesos), la modificación del portal y cambio de infraestructura tecnológica (un millón 39 mil 303.04 pesos) y el servicio de seguridad perimetral (167 mil 548.39 pesos).