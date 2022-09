Madre de José Eduardo Bartolo, María de Jesús Tlatempa asegura que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, están “indignados, enojados y encabronados” porque aún no saben el paradero de sus hijos y porque el gobierno federal protege a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.

“Se tiene que investigar al Ejército, tienen que dar toda la información que tiene oculta, ¿dónde están las cámaras que grabaron todo lo que sucedió?, ¿los mensajes de los policías involucrados? Sabemos que hubo participación de miembros del 27 Batallón de Iguala”, comenta a EL UNIVERSAL.

De 52 años de edad, asegura que entre los familiares de los jóvenes aún existe la esperanza de encontrarlos con vida, y es que señala que “mientras no existan pruebas científicas, verídicas” de que a los estudiantes los asesinaron, no aceptarán lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo.

“Nosotros seguiremos con nuestra exigencia de la aparición con vida de nuestros muchachos. No podemos permitir más injusticias, más impunidad. Ya basta de que nos mientan, de que nos usen y de que sigan violando nuestros derechos”, agrega.

María de Jesús platica que no se le olvida el compromiso que hizo el Presidente de llegar a la verdad, pero considera que —a cuatro años de esta administración— los avances en la investigación han sido casi nulos.

“Él nos dio su palabra de que se iban a esclarecer los hechos, pero hasta el día de hoy seguimos en las mismas. Si este gobierno no nos quiere ayudar a que se sepa la verdad, pues a quién sigue protegiendo”, cuestiona.

Madre de otros dos jóvenes, un hombre y una mujer, menores que José Eduardo, María de Jesús cuenta que su esposo es albañil, aunque en ocasiones se dedica a cultivar plantas en el pequeño terreno que tiene.

“A veces nos las hemos visto difíciles económicamente, pero aún así no he parado para exigir la verdad sobre lo que pasó con nuestros hijos. Ya son ocho años de recorrer calles, caminos... y es cruel que a estas alturas no sepamos nada”, añade.

La charla con María de Jesús se realiza en uno de los mítines que los familiares de los 43 realizaron en la Ciudad de México para exigir al gobierno federal mayor celeridad en las investigaciones, pues dice que ya son muchos años de vivir en la agonía y en la incertidumbre.

“En el transcurso de estos ocho años ya murieron tres personas, y se fueron con ese dolor por no saber nada acerca de sus hijos”, señala mientras por sus mejillas resbalan algunas lágrimas.

“Esto no es justo. Queremos un gobierno que en verdad vea por el pueblo (...) y Andrés Manuel López Obrador o está con el pueblo, ¿o a quién protege?”.