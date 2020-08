Voten como si nuestras vidas dependieran de ello, dice Hillary Clinton

La excandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, advirtió este miércoles a los estadounidenses de que sus vidas dependen de que acudan a las urnas este próximo noviembre a votar por Joe Biden.

"Voten como si nuestras vidas y nuestras formas de vida dependieran de ello", afirmó Clinton en un discurso durante el tercer día de la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.

"Durante cuatro años, la gente me ha dicho: 'No me di cuenta de lo peligroso que era', 'ojalá pudiera volver atrás' o 'debí haber votado'. Esta no puede ser otra elección en la que 'habría', 'podría' o 'tendría", avisó Clinton, que perdió las elecciones de hace cuatro años frente a Donald Trump.

La también ex primera dama (1993-2001), exsenadora (2001-2009) y exsecretaria de Estado (2009-2013) instó a los estadounidenses a que "si votan por correo, pídanlo ahora y envíenlo cuanto antes, si votan en persona, háganlo temprano. Lleven a un amigo y usen mascarilla".

Además, Clinton, que ganó el voto popular con una diferencia de unos tres millones de votos sobre Trump pese a perder los comicios por el sistema del Colegio Electoral, puso su experiencia como ejemplo para pedir a los demócratas a que no se vuelvan a confiar.

"Joe y Kamala (Harris) pueden tener tres millones de votos más y aun así perder. Se los digo yo. Necesitamos números tan abrumadores que Trump no pueda birlar o robarse la victoria", instó la excandidata.

Lee más: ¿Cómo fue que Biden eligió a Kamala Harris como su compañera de fórmula?

"Recuerden cuando Trump preguntó en 2016 '¿qué tienen que perder?' Bueno, ahora lo sabemos: Nuestra salud, nuestros trabajamos, incluso nuestras vidas", sostuvo.

"Como nos advirtieron Michelle Obama y Bernie Sanders el lunes: si Trump es reelegido, las cosas empeorarán aún más", concluyó.

Clinton habló en el ecuador de la tercera noche de la convención, el día en que la senadora Kamala Harris aceptará la nominación del Partido Demócrata para ser su candidata a la Vicepresidencia de Estados Unidos.

Pelosi pide librar a EU del "desalmado desprecio" de Trump

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió este miércoles a los estadounidenses votar en noviembre por el exvicepresidente Joe Biden para librar al país del "desalmado desprecio" del presidente Donald Trump.

"Elegiremos como presidente a Biden, cuyo corazón está lleno de amor por Estados Unidos, y libraremos al país del desalmado desprecio de Trump por lo bueno que hay en Estados Unidos", afirmó Pelosi durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

La mujer más poderosa de Estados Unidos aseguró que, como presidenta de la Cámara Baja, ha "visto de primera mano la falta de respeto de Donald Trump por los hechos, por las familias trabajadoras y por las mujeres en particular".

Lee más: Kamala Harris, la guerrera que podría llegar a la vicepresidencia de EU

"Una falta de respeto escrita en sus políticas hacia nuestra salud y nuestros derechos, no solo en su conducta. Pero yo sé lo que él no sabe: que cuando las mujeres triunfan, Estados Unidos triunfa", subrayó Pelosi.

La legisladora por California aseguró que el objetivo que guía a la mayoría demócrata en la Cámara Baja no es "denunciar la oscuridad", sino "iluminar un camino adelante para nuestro país", y que con ese espíritu han enviado proyectos de ley de todo tipo al Senado, controlado por los republicanos.

"Hemos enviado proyectos para proteger a nuestros 'soñadores', para impulsar la igualdad de la comunidad LGBTQ, para prevenir la violencia armada, para preservar nuestro planeta (...) Todo esto es posible para Estados Unidos ¿Quién se está interponiendo en ese camino? (El líder republicano en el Senado) Mitch McConnell y Donald Trump", sentenció.

"Joe Biden es el presidente que necesitamos ahora mismo: entrenado en muchas batallas, con la vista puesta en el futuro, honesto y auténtico. Nunca se ha olvidado de dónde viene y por quién lucha", prometió Pelosi.

"Y Kamala Harris es la vicepresidenta a la que necesitamos ahora mismo: comprometida con nuestra Constitución, brillante al defenderla, y comprometida con las mujeres de esta nación para que sus voces se escuchen", agregó.

La presidenta de la Cámara Baja, vestida de blanco como las sufragistas, recordó que este martes se cumplió un siglo de la ratificación de la Decimonovena Enmienda de la Constitución, por la que las mujeres consiguieron el derecho al voto.

lsm