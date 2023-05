Tras conocerse la noticia de la muerte de Benjamín Gamond, el joven cordobés de 23 años que fue asesinado a machetazos por un desconocido de 21 mientras almorzaba con dos amigos en una paradisíaca isla de Costa de Oaxaca, en México, el viernes pasado, fueron varios los mensajes que aparecieron en redes sociales para despedirlo. Entre ellos, el de su hermano Marcos. “Volá alto torito” fue una de las frases que publicó en su cuenta de Instagram para recordar a la víctima, que falleció tras varios días internada y debido a que las heridas le ocasionaron un daño neuronal irreversible.

“¡Gracias por esperarme! ¡Volá muy alto torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, fueron las palabras que Marcos eligió para despedir a Benjamín. En ese posteo además se puede ver una foto de él y el comunicado en el cual la familia anunció la muerte cerebral del joven y agradeció a quienes aportaron dinero y mensajes de apoyo para que pudiera ser trasladado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de México.

Asimismo, en otra publicación, Marcos subió una foto de los junto a la frase: “Cuántos buenos momentos!! Me los guardo todos en el corazón!!”.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Agradecemos infinitamente toda ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia”, indicó el comunicado en que la noticia fue confirmada. También se supo que la familia decidió donar los órganos del joven.

El ataque contra Benjamín, perpetrado “sin aparente razón alguna” según las autoridades, ocurrió el viernes por la tarde en la comunidad de Chacahua Isla cuando el joven almorzaba con sus amigos argentinos, Macarena, de 29 años, y Santiago Lastra, de 22. Los tres estaban de viaje por México hacía un tiempo y tenían pensado trabajar dando clases de skate o surf para sostener los gastos y disfrutar de los lugares paradisíacos de ese país.

En un momento del almuerzo, un hombre mexicano de 21 años, identificado como Cruz Irving, los atacó desde atrás con un machete. Quien recibió los golpes más fuertes que le ocasionaron profundas heridas fue Benjamín, en la cabeza y el rostro. En tanto, sus amigos sufrieron cortes que no revistieron gravedad en las manos y brazos, en su intento por defenderse y defender a su compañero.

Luego del episodio, la madre de Lastra indicó a los medios respecto de lo sucedido: “Estaban en un restaurante cuando los atacó un loco con un machete violentamente. Los demás sufrieron heridas menos significativas y están fuera de peligro. El más comprometido es Benjamín, en terapia intensiva y luchando por su vida”.

Benjamín recibió las primeras curaciones y fue estabilizado en un centro de salud local hasta que pudo ser trasladado a un hospital de mayor complejidad, el domingo, en la ciudad de México y gracias a la ayuda de personas que dieron donaciones tras la apertura de una cuenta por parte de Marcos, su hermano, quien trabaja como médico en la provincia de Neuquén.

No obstante, el cordobés de 23 años murió en la tarde del lunes a consecuencia de las lesiones infligidas. En tanto, el agresor se encuentra detenido y la familia seguirá de cerca cual es el proceso por el cual será investigado.

El último mensaje de Benjamín Gamond

En la cuenta de Instagram la víctima daba cuenta con imágenes sobre sus días en México. Su último posteo data de una semana atrás y en él además de subir varias fotos Benjamín escribió “La última”, en referencia a una fiesta a la que asistió con sus amigos. Allí se lo ve disfrutando de la música, del sol y de una caminata con Santiago y Macarena.

Fue allí también que varios los usuarios dejaron mensajes de apoyo a la familia y se sumaron al deseo de que su recuerdo permanezca con una sonrisa en los corazones de quienes lo querían.

