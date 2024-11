Moscú.— El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a Occidente que volverá a utilizar un misil experimental tras el ataque a Ucrania y elogió el nuevo armamento hipersónico, además que lo comparó con armas estratégicas.

“Las pruebas [del sistema de misiles] han sido exitosas y los felicito a todos por ello”, dijo Putin, según la agencia de noticias Interfax.

“Como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y la naturaleza de las amenazas que se planteen a la seguridad de Rusia, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos suficientes artículos de este tipo, de sistemas de este tipo listos para su uso en stock”.

“El sistema Oreshnik no es un arma estratégica, en cualquier caso, no es un misil balístico intercontinental, no es un arma de destrucción masiva, incluido porque es de alta precisión”, dijo el jefe del Krem- lin en una reunión con la cúpula militar en la que destacó que en caso de su uso en un ataque masivo junto con otros sistemas de largo alcance, el efecto sería equiparable al que causan las armas estratégicas. El jefe del Kremlin destacó que no se trata de la modernización de un sistema soviético, sino del resultado del trabajo de la industria militar de la Rusia postsoviética.

Putin agradeció a los creadores del nuevo misil y aseguró que estos serán condecorados con premios estatales. Reiteró que “nadie en el mundo” cuenta con un sistema como Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles.

“Sí, tarde o temprano lo tendrán también otras potencias (...). Pero eso será mañana, o dentro de uno o dos años, y nosotros lo tenemos ahora y eso es lo importante”, aseguró. En este sentido, declaró que Rusia continuará probando el nuevo misil y comenzará la producción en serie del nuevo sistema.

El jefe del Kremlin aseguró que actualmente Rusia cuenta con otras armas similares que van a ser probadas más tarde. “Después del resultado de esas pruebas, comenzará también su producción en serie. Es decir, estamos desarrollando toda una gama de sistemas de medio y corto alcance”, indicó. El comandante en jefe de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakáyev, dijo a su vez que Oréshnik “es capaz de alcanzar objetivos en todo el territorio de Europa”. Rusia también afirmó que está segura de que Estados Unidos “entendió” el mensaje de Putin. “El mensaje principal es que las decisiones y acciones imprudentes de los países occidentales que producen misiles, los suministran a Ucrania y luego participan en ataques en territorio ruso no pueden permanecer sin reacción por parte de Rusia”, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Mientras, la OTAN y Ucrania sostendrán conversaciones de emergencia el próximo martes, informó la alianza.

El conflicto está “entrando en una fase decisiva”, dijo el viernes el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y “está adquiriendo dimensiones muy dramáticas”.

“La amenaza de un conflicto global es realmente seria y real”, enfatizó el jefe del Ejecutivo polaco en una conferencia de docentes en Varsovia. “Sentimos que lo desconocido se acerca. Ninguno de nosotros conoce el final de este conflicto, pero sabemos que ahora está adquiriendo dimensiones muy dramáticas y los acontecimientos de las últimas horas lo demuestran”, dijo.

El Parlamento de Ucrania canceló una sesión programada para ayer mientras la nación europea aumentaba la seguridad luego del ataque ruso del jueves contra una instalación militar en Dnipro. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el ministro de Defensa, Rustém Umérov, ya está celebrando reuniones con los aliados para pedir nuevos sistemas de defensa aérea “capaces de proteger vidas de nuevos riesgos”.

“Se han averiguado más detalles sobre el nuevo misil que Rusia usó para atacar Dnipró. Y daremos todos los detalles a los periodistas y a los medios internacionales”, dijo durante su alocución diaria.

Zelensky también agregó que la respuesta de Occidente al uso del nuevo misil hipersónico por parte de Putin debe hacer que el presidente ruso sienta las consecuencias de sus acciones. Añadió que la “amenaza de los misiles rusos” no puede ignorarse.

Mientras, Estados Unidos prevé que miles de soldados norcoreanos enviados a Rusia entren “pronto” en combate contra Ucrania, dijo este sábado el jefe del Pentágono, Lloyd Austin.