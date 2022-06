El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, subrayó este jueves que es falso que la Unión Europea vaya a exigir una visa a los mexicanos para visitar los países del Espacio Schengen.

Luego de que se diera a conocer que a partir de mayo de 2023 los viajeros de países que no requieren visa para ingresar a los países del Espacio Schengen deberán llenar un formulario en línea que deberán entregar junto con el pasaporte al llegar a sus destinos, en redes y algunos medios se manejó que se trata de una visa.

“No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos”, aclaró Mignot vía Twitter.

Explicó que “se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos”.

También dijo, como señala la propia página donde se brinda información sobre el formulario: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/sma..., no se aplicará antes de 2023.

Finalmente, dijo que “no será solamente para mexicanos”.

No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos:

1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7€

2/ no se va a aplicar antes del 2023

3/ no será solamente para Mexicanos.https://t.co/F65AgOuoZ4

— Gautier Mignot (@GautierMignot2) June 9, 2022