Los mexicanos votan este domingo, con dos mujeres como claras favoritas para alcanzar la presidencia de un país asolado por la violencia del narcotráfico. Las elecciones han capturado la atención internacional.

De Los Ángeles a Nueva York, pasando por Argentina, España y Reino Unido, medios de comunicación han destacado justo estos dos elementos en sus portadas: la posibilidad de que, por primera vez, una mujer se convierta en presidenta de México, y la violencia que ha rodeado la campaña.

"Elección histórica en México, opacada por la violencia", titulaba la cadena estadounidense CNN en su nota principal. En un análisis, destaca que México lograría tener una mujer presidenta antes que Estados Unidos.

Detalla que aunque más de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Representantes y una cuarta parte de los senadores son mujeres; de los 310 funcionarios elegidos a nivel estatal en los 50 estados de Estados Unidos, casi 32% son mujeres, entre ellas 12 gobernadoras y 22 vicegobernadoras y que un porcentaje aún mayor de legisladores estatales, casi el 33%, son mujeres, lo cierto es que las cifras crecen con lentitud y "no se acercan a la paridad de género. En comparación, la mitad de los legisladores de la Cámara Baja del Congreso mexicano son mujeres, según la Unión Interparlamentaria".

Así lucía esta tarde la portada de la cadena estadounidense CNN, sobre las elecciones en México.

"Dos mujeres aspiran a dirigir México", señala el diario estadounidense The New York Times. Por su parte, The Washington Post, además de subrayar el carácter histórico de la elección, destaca que "el próximo presidente de México desempeñará un papel importante en cuestiones críticas para Estados Unidos, como la migración y el narcotráfico".

"Las elecciones en el vecino más poblado de Estados Unidos tienen importantes implicaciones. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, y sectores clave de las economías de ambos países -desde la fabricación de automóviles hasta el cultivo de bayas y aguacates- están entrelazados. México es también un embudo crucial para migrantes y drogas como el fentanilo y la cocaína con destino a la frontera estadounidense", señala.

La portada del Washington Post, durante el desarrollo de las elecciones en México.

"Millones de mexicanos hacen fila en la votación más grande en la historia del país, que definirá el poder entre dos mujeres", indica el diario argentino La Nación. Explicó que a lo largo de la jornada se vieron largas filas de mexicanos esperando poder votar, y la esperanza de tener una mujer que gobierne al país.

Reconoció la división existente entre los mexicanos entre dos proyectos opuestos de país: el de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", del oficialista Morena, PT y Partido Verde, y Xóchitl Gálvez, de la coalición "Fuerza y Corazón por México", del PAN, PRI y PRD.

Las elecciones en México, en el home del diario argentino La Nación.

El diario oficialista cubano, Granma, indicó que se trata de "las elecciones más grandes" en la historia de México, y la posibilidad de triunfo de la candidata Sheinbaum, quien, subrayó, "durante su campaña destacó el modelo de transformación humanista iniciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".

En Europa, las elecciones en México también fueron noticia destacada en medios como El País, de España, y la cadena británica BBC. "Los mexicanos votan en unas elecciones que probablemente verán a la primera mujer presidente", señaló el medio británico, que lamentó que la campaña se ha visto "ensombrecida por ataques violentos que, según el gobierno, se han saldado con más de 20 candidatos locales asesinados en todo México, aunque las encuestas privadas elevan el total a 37".

La portada de la cadena británica BBC destaca entre sus noticias las elecciones mexicanas.

"México vota a la primera presidenta de su historia", destacó a su vez El País, que aludió a que "98 millones de electores deciden hoy si continúa la línea de López Obrador o apoyan a la oposición conservadora".

