Varios cines británicos prohibieron el acceso a los adolescentes en traje y corbata que acuden a ver la última entrega de la saga de los "Minions", debido al alboroto provocado por algunos jóvenes espectadores animados por un movimiento en TikTok.

Siguiendo la tendencia #gentleminions, grupos de adolescentes en traje-corbata -imitando al personaje principal, Felonius Gru, y su gestual icónico- perturbaron las proyecciones de la película estrenada el viernes en el Reino Unido, filmándose y publicando en las redes sociales videos que se volvieron virales.

"Debido a un pequeño número de incidentes en nuestros cines durante el fin de semana, tuvimos que restringir el acceso a las salas en ciertas circunstancias", explicó un portavoz de la cadena de cines Odeón.

El Mallard, único cine de la isla anglonormanda de Guernsey, dejó de proyectar la película debido a un "comportamiento increíblemente incorrecto" de algunos grupos.

El director del cine, Daniel Phillips Smith, explicó a la BBC que estos jóvenes cinéfilos habían "dicho malas palabras, tirado objetos" y se habían peleado con otros espectadores durante las sesiones.



This whole “dress up in full suits to watch the new Minions” trend on tiktok got me cackling like an idiot pic.twitter.com/NadlgL4f0K

— Black Swordsman Shakoichi (@ShakExcellence) June 30, 2022