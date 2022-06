Una mujer fue sometida violentamente la tarde de este jueves, por un elemento del Servicio Secreto, esto luego de que la joven protestará cerca del convoy del presidente Joe Biden, en Los Ángeles.

En un video difundido a través de redes sociales, se muestra a la manifestante marchando y diciendo algunas consignas con un megáfono pacíficamente sobre una calle cerrada, cuando el convoy del presidente arriba a la acera hacia la Cumbre de las Américas.

Segundos después la mujer es tacleada brutalmente por un agente, quien la somete a golpes, dejándola desestabilizada boca abajo en el suelo, mientras que la mujer seguía gritando consignas y solicitando ayuda.

El hecho provocó la indignación de los transeúntes por lo que intentaron ayudar a la joven, cuando comenzaron a llegar más elementos policiales, quienes procedieron a colocarle las esposas y retirarla del lugar.

De acuerdo con TMZ new, aún no está claro qué estaba gritando la joven en su megáfono, pero había un grupo de manifestantes en el área, Cuba infeliz, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados a la cumbre.





EU veta a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre

El subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, descartó la invitación a la novena Cumbre de las América para Cuba, Nicaragua y Venezuela por "no respetar" la democracia

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", anunció el subsecretario estadounidense en entrevista con NTN24.

Lee también: "Ser país anfitrión no da imponer derecho de admisión", dice presidente de Argentina en Cumbre de las Américas

El funcionario subrayó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación" a la cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región.

La IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994, y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr