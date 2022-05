Venezuela aspira a que el levantamiento de las sanciones de EU sea absoluto

Caracas.- El gobierno venezolano manifestó este martes su aspiración a que el levantamiento de algunas sanciones por parte de Estados Unidos marquen un nuevo camino entre ambos países y se traduzca en la eliminación absoluta de estas restricciones.

Así lo expresó la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez, en lo que fue la primera reacción del Gobierno chavista a la medida estadounidense.

"Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo", indicó la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.



El gobierno venezolano, prosiguió Rodríguez, ha verificado y confirmado las noticias reseñadas en medios de comunicación, según las cuales EU levantará algunas de sus sanciones, entre ellas la prohibición a la petrolera estadodounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA.

Un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense, durante una llamada con periodistas, aclaró que la decisión permite a ambas compañías petroleras "hablar", pero en ningún caso explotar o comerciar con crudo venezolano, por lo que no supondrá "ningún aumento de los ingresos del régimen".



