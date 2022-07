Ven cada vez más frágil al Estado mexicano

Bruselas.— La estabilidad de México continúa erosionándose, afirma el think tank The Fund for Peace, en su última medición sobre el grado de vulnerabilidad de las naciones ante el colapso.

La nación dirigida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cayó hasta la posición 84 en la edición 2022 del Índice de Estados Frágiles. Esto supone un retroceso de seis peldaños en comparación con la medición anterior y el punto más bajo desde que el organismo internacional comenzó la evaluación en 2006.

Entre más abajo se ubique una nación en una lista de 179, es mayor su nivel de exposición ante desafíos económicos, políticos, sociales y externos. México arrancó el examen en el peldaño 85 y al paso de los años fue mejorando hasta ubicarse en la posición 107 en el índice 2016. Desde el reporte 2019 a la fecha, México ha descendido 14 posiciones en el índice basado en 12 indicadores de riesgo usados para medir la condición en la que se encuentra el estado, como cohesión, economía, influencia externa y política.

Yemen, Somalia, Siria, Sudán del Sur y la República Centroafricana ocupan las primeras cinco posiciones, mientras que en lo más alto de la clasificación figuran Finlandia, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Dinamarca.

En América Latina, el país peor ubicado es Venezuela, posición 26, seguido por Honduras, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Bolivia y El Salvador, este último en el escalafón 82.

En el reporte 2021, México había aparecido en la lista de países en “alerta”, al igual que Bielorrusia y Ucrania, este último sumido en un conflicto armado por la operación militar emprendida por el régimen del presidente ruso Vladimir Putin a partir de febrero de este año.

Uno de los indicadores que muestra el mayor deterioro en el apartado sobre México es el relacionado al aparato de seguridad, el cual toma en consideración las amenazas que enfrenta el Estado por fenómenos como el crimen organizado, la violencia y la aparición de movimientos no estatales.

De un puntaje de 5.8 en 2008, considerando que entre más bajo el puntaje es menor el grado de vulnerabilidad, pasó a 8.6 en 2022.

En el ámbito político, particularmente va al alza el indicador que considera los niveles de polarización y de populismo nacionalista, mientras que en el rango de tendencias sociales, hay un claro repunte en los últimos años del indicador que mide la presión que enfrenta el Estado por cuestiones como el suministro de alimento, acceso a agua potable, servicios de salud e impactos causados por fenómenos naturales.

También hay una escalada en el indicador que examina la presión adicional ejercida en los servicios públicos por el desplazamiento forzado y la llegada de refugiados y migrantes. Los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción no han tenido resultados para disminuir este fenómeno en torno al narcotráfico, el cual continúa “creciendo inmensamente”.

De acuerdo con Juan Carlos Sainz, de la Universidad para la Paz, el deterioro de México está asociado principalmente a la corrupción y la cohesión social.

“El gobierno de izquierda encabezado por López Obrador ha contribuido a la desagregación en la cohesión social, es decir, más división, menos unidad con relación al modelo de desarrollo de México, lo cual tiene un impacto en todo”, dijo Sainz durante la presentación del informe en un foro dirigial.

El Índice de Estados Frágiles 2022 analiza las tendencias en 2021, año en que inició la recuperación económica y comenzaron a aflorar los impactos causados por el mortífero Covid-19. La organización, con sede en Washington y que regularmente expone sus estudios a miembros del Parlamento Europeo en Bruselas, afirma que la pandemia ha puesto en duda muchas de las suposiciones de lo que se pensaba era un Estado fuerte, porque muchos que se pensaba lo eran, resultaron no ser así.

“Los problemas que se pensaba que eran simples resultaron ser complejos. La erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas y el aumento de la polarización social y política en los países ricos y pobres de todo el mundo han contribuido a un aumento del autoritarismo”, aseguró la convocatoria del foro en el que se presentó el informe.