En el kibutz Alumim lucharon contra los terroristas de Hamas aquel trágico 7 de octubre de 2023 y ahora intentan desarrollar una versión israelí del tequila. El escuadrón de defensa civil de la pequeña comunidad israelí los detuvo durante horas, reportó el medio The Times of Israel.

Tras los trágicos eventos del 7 de octubre, donde 19 trabajadores tailandeses y nepaleses perdieron la vida en los campos, la iniciativa mostró la determinación de la comunidad por mantener viva la agricultura y el desarrollo en la región.

El cultivo, indican, logró madurar en cinco años, frente a los siete u ocho que se requieren en México, lo que sienta las bases para la primera destilería de este tipo en el Estado hebreo.

Alumim formó una asociación con Avi Leitner y Avi Rosenfeld, dos empresarios que se autodenominan Blue Agave Group, para cultivar agave. Letiner declaró que "estuvimos usando expertos de México y consultores, y cuando vieron cómo crecieron nuestras plantas aquí, estuvieron muy impresionados, nos dijeron del crecimiento y de la altura y de los niveles del agave que son mejores que en México".

Añadió que "Israel es líder en agrotecnología y líder mundial en riego especialmente en riego de zonas áridas, lo que tenemos aquí. Básicamente empleamos agrotecnología israelí, en términos de riego, de fertilización, nutrientes, lo que tiene un gran efecto y hace que las plantas crezcan muy bien en el suelo".

Afirmó que es un proyecto muy importante: "Luego del ataque de Hamas del 7 de octubre vimos mucha destrucción", y añadió que muchas personas huyeron de los kibutz, pero dijo que ellos siguieron con el proceso, "lo que trajo nuevos productos, esperanzas, empleo y energía". Agregó que tras la conmemoración por los ataques decidieron mostrar al país y al mundo que el Néguev "está más allá de estar destruido, que el espíritu ha crecido de nuevo", "haciendo el Néguev más importante".

Declaró que "creemos que el suelo israelí es diferente al de México, el agua es distinta a la que usan en México, adicionalmente creemos que el sabor del tequila, su calidad se reduce al proceso. Estamos intentando hacer un producto 100% israelí", aseguró.

El agricultor Ernesto Slavin mencionó que "la primera reacción fue ¿por qué?, ¿qué podemos ofrecer distinto y nuevo y mejorar el sembradío, y el resultado final. Nos resultaba muy interesante, atractivo para aprender algo nuevo".

Coincidió en que "tuvimos muchas charlas con expertos mexicanos, pero el problema es que ellos no conocían la agricultura israelí, entonces no saben, por ejemplo, la posibilidad de llegar con el agua y el fertilizante a la planta cuándo y cómo lo necesites, sin estar dependiendo del clima, nuestro principal problema es que es un cultivo experimental y nuevo, y no hay de quién aprender".

Mencionó que deben "aprender qué tipo de fertilizante se necesita, cuánta agua se necesita, qué tipo de agroquímicos se necesitan para atacar las malezas y todas las cosas pequeñas que contribuyen a que el cultivo llegue a un buen desarrollo".

Añadió que en "el kibutz no cambió la rutina, tuvimos que aprender algo nuevo que para nosotros es nuevo y en Israel (...) En el sur tenemos un lema: 'el fin del surco del arado es la frontera. La única forma de mantener la tierra es cultivarla y eso es lo que hacemos y con mucho más ímpetu desde el 7 de octubre".

Sobre el proceso declaró que "nosotros tenemos la posibilidad de hacer riego por goteo y lo que se llama fertigación, llevar el fertilizante y el agua a la planta cuándo lo necesita y cómo lo necesita, lo que tuvimos que hacer es más que nada relacionar lo que sabemos con la planta específica. A partir de eso llegar a un resultado óptimo".

"Tenemos un sistema de riego muy desarrollado con agua que viene del centro del país hasta el último lugar del campo a buena presión y con buena calidad de agua, que nos permite llevarla a las plantas y eso permite todos los cultivos que se pueden hacer en el desierto".

