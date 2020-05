Twitter etiqueta tuits de Donald Trump por engañosos

Por primera vez, Twitter etiquetó tuits del presidente estadounidense Donald Trump por engañosos e invitó a los usuarios a hacer fast checking.

Se trata de dos tuits sobre el voto por correo, que Trump cuestiona diciendo que “no hay modo de que los votos por correo no sean sustancialmente fraudulentos. Los buzones de correo serán robados, las boletas de voto serán falsificadas e incluso impresas legalmente y firmadas de forma fraudulenta”.

Twitter agregó un link con la leyenda: “Conoce los hechos sobre las boletas enviadas por correo”, que remite a una serie de tuits y artículos noticiosos desmintiendo la afirmación de Trump.

“El martes, el presidente Trump hizo una serie de afirmaciones sobre el potencial fraude al voto, después de que el gobernador de California Gavin Newsom anunciara un esfuerzo para ampliar la votación por correo en el estado durante la pandemia del Covid-19. Estas informaciones carecen de sustancia, de acuerdo con CNN, el Washington Post y otros. Los expertos señalan que los votos por correo raras veces están ligados a fraudes”, señala la página hasta arriba.

La campaña de Trump no tadó en responder: “Siempre supimos que Silicon Valley daría todos los pasos para obstruir e interferir en los esfuerzos de Trump para hacer llegar su mensaje a los votantes. Asociarse con los ‘fact checkers’ de los fake media sólo es una pantalla de humo que usa Twitter para dar a sus tácticas políticas obvias una falsa credibilidad. Hay muchas razones por las que la campaña de Trump sacó todos sus anuncios de Twitter hace meses, y su parcialidad política es una de ellas”, señala un comunicado firmado por Brad Pascale, quien maneja la campaña de Trump para la reelección este año.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020