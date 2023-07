Des Moine, Iowa.- Donald Trump y sus principales rivales por la nominación presidencial republicana subieron al escenario uno por uno el viernes por la noche para dirigirse a una influyente reunión de republicanos de Iowa, y ninguno de los principales aspirantes mencionó que se habían presentado nuevos cargos federales contra el expresidente apenas un día antes.

En cambio, los competidores de Trump en su mayoría reservaron sus críticas más agudas para el presidente Joe Biden y un Partido Demócrata que, según argumentaron, había perdido el contacto con la corriente principal de Estados Unidos y no se abalanzó sobre cargos adicionales sobre la retención de Trump de documentos clasificados que de otro modo podrían haber sido una oportunidad para cortar su cómodo ventaja temprana en las encuestas.

“Se acabó el tiempo de las excusas. Debemos hacer el trabajo”, dijo Ron DeSantis . “Haré el trabajo”.

El gobernador de Florida también reiteró su frecuente promesa de detener la “armamentización” del Departamento de Justicia, en alusión a los problemas legales de Trump. Pero no ofreció pensamientos específicos sobre los casos en su contra, a pesar de que Trump también se prepara para ser acusado pronto en Washington por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

Con frecuencia, el expresidente evita asistir en persona a eventos de múltiples candidatos, y se pregunta por qué compartiría escenario con competidores que lo siguen en las encuestas. Aun así, cuando faltan menos de seis meses para el primer caucus en la nación de Iowa, Trump se unió a una docena de otros aspirantes republicanos para hablar ante unos mil 200 miembros y activistas republicanos en la cena del Día de Lincoln.

"Si no estuviera compitiendo, no tendría a nadie persiguiéndome"

“Si no estuviera compitiendo, no tendría a nadie persiguiéndome”, dijo Trump en su única referencia velada a sus problemas legales. También insistió en que lo mismo sería cierto si estuviera a la zaga en las encuestas.

Si bien DeSantis no mencionó al expresidente por su nombre, mientras tanto, Trump no le devolvió el favor. Le dijo a la multitud: “No me arriesgaría con ese”, y repetidamente lo calificó como “DeSanctus”.

Trump fue aún más directo antes de la cena cuando abrió una oficina de campaña en Urbandale, en las afueras de Des Moines.

“Entiendo que los otros candidatos se están quedando muy cortos... es como la muerte”, dijo Trump.

Más de 100 personas abarrotaron la pequeña oficina, muchas de ellas con gorras y camisetas que decían “Make America Great Again”. Habían esperado para entrar, y la oficina mal ventilada rápidamente se volvió sofocante. El personal repartió botellas de agua y la gente se abanicó con folletos de la campaña. Algunos usaron toallas de papel para secarse el sudor.

Un fuerte apoyo similar para el expresidente fue evidente durante la cena, cuando muchos asistentes usaron calcomanías de “Trump Country”, incluida Diane Weaver, de 72 años, de Ankeny, Iowa.

“Creo que hace que Estados Unidos sea grandioso”, dijo Weaver, un jubilado que planea participar en un caucus por Trump. “Creo que lo hizo una vez y creo que puede volver a hacerlo”.

Jane Schrader, residente de West Des Moines, eligió usar su calcomanía de "Trump Country" en sus pantalones en lugar de a la altura de los ojos. “No estoy muy convencido. Soy simpatizante, pero no de ese tipo”, dijo la médica jubilada, explicando la ubicación de su calcomanía.

DeSantis, quien como la mayoría de los oradores del viernes prometió visitar los 99 condados de Iowa, es el principal competidor más fuerte de Trump, pero ha estado tratando de restablecer su campaña estancada durante dos semanas. Se está enfocando cada vez más en Iowa en sus esfuerzos por tratar de descarrilar a Trump, y habló en la cena en medio de una gira de dos días en autobús por el estado.

Los tropiezos del gobernador han generado dudas sobre si otro candidato podría emerger del campo y atrapar al expresidente. Algunos evangélicos, que pueden ser determinantes en las asambleas electorales de Iowa, han señalado el mensaje optimista del senador de Carolina del Sur Tim Scott y su estilo de púlpito como fortalezas que podrían ayudarlo a ascender ahí.

Critican a DeSantis

Scott, quien también habló el viernes por la noche y no mencionó a Trump ni los casos en su contra, criticó esta semana a DeSantis por el apoyo del gobernador de Florida a nuevos estándares que requieren que los maestros del estado instruyan a los estudiantes de secundaria que los esclavos desarrollaron habilidades que “ podría ser aplicado para su beneficio personal.”

Scott, el único republicano negro en el Senado de EU dijo que todos los estadounidenses deberían reconocer cuán “devastadora” era la esclavitud. “No hay un lado positivo” en la esclavitud, agregó.

DeSantis también ha enfrentado críticas de maestros y líderes de derechos civiles, así como un creciente rechazo de algunos de los funcionarios electos negros más destacados de su partido. El representante de Florida, Byron Donalds, dijo que esperaba que los funcionarios pudieran “corregir” partes del plan de estudios que abordan lecciones sobre las habilidades desarrolladas de las personas esclavizadas. El representante republicano de Texas Wesley Hunt, el representante de Michigan John James y Will Hurd, un excongresista de Texas que ahora también se postula en las primarias presidenciales del Partido Republicano, también han criticado a DeSantis.

Incluso así, el gobernador siguió profundizando en el tema y dijo en un evento previo a la cena en Oskaloosa el viernes: “Los republicanos de DC con demasiada frecuencia aceptan narrativas falsas, aceptan mentiras perpetradas por la izquierda”.

John Niemeyer, de 52 años, de Kalona, ​​Iowa, asistió al evento de DeSantis y quedó impresionado. Pero, como maestro de escuela secundaria, no es fanático de algunas de las posiciones del gobernador sobre la política educativa.

“No quiero hacer de nuestras aulas un campo de batalla político”, dijo, y agregó que sería un “error” hacer del tema el frente de su campaña.

La vicepresidenta Kamala Harris hizo su propia parada en Iowa el viernes, buscando contrastar con los republicanos mientras buscaba impulsar la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Harris se reunió en Des Moines con activistas y habló sobre el derecho al aborto, luego de que Reynolds firmara recientemente una prohibición de la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo.

“Creo que estamos presenciando una agenda nacional que se trata de un ataque total a las libertades y los derechos ganados con esfuerzo”, dijo el vicepresidente.

Mientras tanto, Trump enfrentó críticas el viernes por la noche de algunos opositores republicanos, pero sólo de aquellos considerados como posibilidades remotas. El ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchison, declaró: “Como partido, necesitamos una nueva dirección para Estados Unidos y para el Partido Republicano”, provocando solo una reacción silenciosa de la multitud.

Sin embargo, hubo abucheos fuertes y sostenidos para Hurd, quien dijo: “La razón por la que Donald Trump perdió las elecciones en 2020 es que no logró hacer crecer la marca republicana”.

El excongresista insistió y dijo: “Donald Trump no se postula para presidente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. ... Donald Trump se postula para mantenerse fuera de prisión”.

Esa fue la única referencia a encerrar a Trump en la noche, a excepción de un fragmento de música sorprendente, y potencialmente coincidente, que se reprodujo mientras el expresidente subía al escenario. Como todos los candidatos, los organizadores del evento interpretaron partes de "Only in America" ​​de Brooks & Dunn mientras Trump se acercaba.

Pero su parte incluía la letra: “Uno podría terminar yendo a prisión. Uno podría ser presidente”.