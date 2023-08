El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los otros 18 inculpados el lunes por haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 tienen hasta el 25 de agosto para presentarse ante la justicia de Georgia, informó la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

La fiscal, que ha investigado el caso desde 2021, dijo que quiere que el juicio se celebre en un plazo de seis meses.

Cabe recordar que en las elecciones de 2020, Georgia fue el estado donde se registró la victoria más ajustada del demócrata Joe Biden frente al republicano Trump y se erigió en un lugar clave en los esfuerzos del entonces presidente por aferrarse al poder, que le ha valido su cuarta imputación.

"¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio?"

Tras la imputación el exmandatario estadounidense tildó de "amañada" y de "caza de brujas" su inculpación por parte de la justicia de ese estado por un presunto intento de alterar las elecciones de 2020.

"¡Me suena a amañada!", dijo Trump en la red Truth Social en referencia a la decisión judicial. "¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Caza de brujas!", exclamó.

Trump, de 77 años, fue procesado por cargos de chantaje y una serie de delitos electorales después de una extensa investigación de dos años sobre sus esfuerzos para anular en Georgia su derrota en 2020 ante Joe Biden.

El procesamiento se basa en leyes utilizadas generalmente para acabar con mafiosos.

Se trata de la cuarta inculpación penal de Trump, que está en campaña para ser el candidato republicano a la presidencia, en menos de seis meses.

En un comunicado, los abogados de Trump criticaron la "filtración de una presunta y prematura acusación antes de que los testigos hubieran testificado o los grandes jurados hubieran deliberado".

Se trata de un proceso "defectuoso e inconstitucional", una queja a la que Trump también aludió en su mensaje. Con información de EFE

