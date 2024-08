Donald Trump, exmandatario y candidato republicano a la Casa Blanca, ganó 300 mil dólares por vender Biblias, según muestra su última declaración financiera.

Según los datos revisados por el diario estadounidense The New York Times, la última declaración enumera más de 100 millones de dólares en pasivos derivados de tres demandas civiles que perdió en Nueva York y que le exigieron obtener bonos para pagar las sentencias, pero también ganancias de los derechos de licencia de propiedades de la marca Trump en Dubái y Omán, así como los ingresos que obtuvo de sus libros pospresidenciales, incluida una Biblia respaldada por Trump.

En varios documentos que suman más de 250 páginas para la Comisión Federal de las Elecciones, también revisados por EFE, Trump revela que menos de una decena de propiedades, generalmente campos de golf, representan la mayor parte de esos ingresos, a lo que se suman negocios, pagos de alquiler o regalías.

Entre otras, reporta que la subsidiaria que abarca sus campos de golf en Miami, Trump National Doral, ingresó 161 millones en ese periodo, la que más, seguida por su rascacielos de San Francisco (63 millones) el complejo de lujo de Mar-a-Lago (57 millones) y el campo de Ferry Point en Nueva York (56 millones).

La Biblia está a la venta en línea por 60 dólares y una copia firmada por Trump se vende por mil dólares. “¡Sí, esta es la única Biblia respaldada por el presidente Trump!”, anuncia el sitio.

La Biblia respaldada por Trump incluye una copia de la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia, el Juramento a la Bandera y un coro escrito a mano de “God Bless The USA” de Lee Greenwood, reportó el The New York Post.

Greenwood también aprobó esta copia de la Biblia. Su canción se ha convertido en un elemento básico de los mítines de Trump. "Muchos de ustedes nunca los han leído y no conocen las libertades y derechos que tienen como estadounidenses y cómo se les amenaza con perder esos derechos", dijo Trump en un video de promoción, refiriéndose a los documentos fundacionales incluidos en su nueva Biblia.

"La religión y el cristianismo son lo que más le falta a este país".

La descripción dice: “Fácil de leer, con letra grande y diseño delgado, esta Biblia lo invita a explorar la Palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Además, la declaración financiera también detalla las participaciones en la empresa matriz de su sitio de redes sociales Truth Social, que se llama Trump Media and Technology Group. Demostró que tiene 114 millones de acciones ordinarias que están “sujetas a un período de bloqueo” y que posee casi el 65% de la empresa. La divulgación enumera el valor sólo como más de 50 millones de dólares (la categoría más alta en el formulario), aunque en su pico bursátil ha sido una participación multimillonaria. Sus acciones cerraron por debajo de los 24 dólares el jueves, detalló el medio.

En los documentos llaman la atención datos como una cartera de la criptomoneda Ethereum valorada entre 1 y 5 millones de dólares, que no produjo ingresos significativos, las ventas de la biblia personalizada o de sus múltiples libros, como 'Cartas a Trump' (5 millones).

*Con información de EFE

