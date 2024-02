Nueva York.- Después de todo, Donald Trump no enfrentará la pena de muerte corporativa.

Un juez de Nueva York evitó el viernes al expresidente el peor castigo al dictaminar en un caso civil que alegaba que Trump tergiversó fraudulentamente cifras financieras para obtener préstamos más baratos y otros beneficios.

Incluso así, Trump recibió un duro golpe, enfrentándose a grandes multas en efectivo, supervisión externa de sus empresas y restricciones a sus préstamos.

En un fallo previo al juicio el año pasado, el mismo juez amenazó con cerrar gran parte de los negocios del favorito presidencial republicano al pedir la “disolución” de las entidades corporativas que poseen muchas de sus principales propiedades. Eso planteó el espectro de posibles ventas forzosas de la Torre Trump, un rascacielos de Wall Street y otras propiedades.

Pero el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, anuló la disolución.

En cambio, dijo que el tribunal nombraría dos supervisores para supervisar la Organización Trump y asegurarse de que no siga presentando cifras falsas.

"Es un cambio total", dijo el abogado inmobiliario Adam Leitman Bailey. "Existe una gran diferencia entre tener que vender sus activos y un monitor que puede vigilar por encima de sus hombros".

En su fallo, Engoron prohibió a Trump desempeñarse como funcionario o director en cualquier corporación de Nueva York durante tres años, le prohibió obtener préstamos en bancos de Nueva York y dijo que su empresa y otros acusados tienen que pagar cientos de millones de dólares en multas.

Así es como es probable que la decisión afecte su negocio:

Drenaje en efectivo

Este es posiblemente el peor golpe del fallo.

A Trump y sus empresas se les dijo que tendrían que pagar 355 millones de dólares por “ganancias mal obtenidas”. A los hijos de Trump, Eric y Donald Trump Jr., que ayudan a administrar el negocio, se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno. Al ex director financiero de Trump se le ordenó pagar 1 millón de dólares, por una sentencia total de 364 millones de dólares.

"No creo que haya manera alguna de que Trump pueda continuar operando sus negocios como siempre", dijo el profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, Gregory Germain. "Es mucho dinero."

Las sanciones afectarán las finanzas de Trump en un momento en el que enfrenta otras costosas facturas legales derivadas de varios casos penales. Trump, por separado, recibió 88 millones de dólares en sentencias en demandas por abuso sexual y difamación presentadas por la escritora E. Jean Carroll.

Se pone peor.

Trump también debe pagar intereses desde las fechas en que recibió beneficios por su presunto fraude. Ese llamado interés previo al juicio añade otros 100 millones de dólares a las facturas de Trump, según el fiscal general de Nueva York.

Pero no espere que busque en su bolsillo pronto.

Los abogados de Trump han dicho que apelarán. Eso significa que no tendrá que entregar el monto total todavía, aunque tendrá que depositar una fianza o un depósito en garantía, lo que podría inmovilizar efectivo mientras espera la apelación.

En cualquier caso, Trump ya tiene suficiente efectivo para pagar gran parte de esa multa, suponiendo que esté diciendo la verdad sobre sus finanzas. En una declaración en el caso de fraude, dijo que tenía más de 400 millones de dólares en efectivo.

No hay venta de propiedad

El fallo sumario del juez en septiembre fue vago en cuanto a lo que quiso decir exactamente con “disolución” de las empresas de Trump. Pero varios expertos legales dijeron a The Associated Press que, en el peor de los casos, podría haber llevado a la venta no sólo de sus propiedades en Nueva York, sino también de su club Mar-a-Lago en Florida, un hotel y edificio de condominios en Chicago, y varios campos de golf. clubes, incluidos los de Miami, Los Ángeles y Escocia.

Uno de los abogados de Trump, Christopher Kise, calificó ese posible resultado como una “pena de muerte corporativa”.

Ni siquiera la fiscal general de Nueva York, que presentó la demanda contra Trump, había pedido una “disolución”.

Una investigación de Associated Press confirmó cuán inusual habría sido tal castigo si se hubiera aplicado: el caso de Trump habría sido el único gran negocio en casi 70 años de casos similares cerrados sin mostrar víctimas obvias que sufrieron pérdidas financieras importantes. La principal presunta víctima del fraude del magnate inmobiliario, el Deutsche Bank, no se había quejado de haber sufrido pérdidas.

Pero el viernes Engoron dio marcha atrás, diciendo que los supervisores eran lo suficientemente buenos y básicamente le entregó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la mayor parte de lo que había pedido: prohibiciones, supervisores y una sanción masiva.

Prohibición de tres años

La prohibición de que Trump se desempeñe como funcionario o director de una corporación de Nueva York sugiere una gran reorganización en la Organización Trump, pero el impacto real no está claro.

Es posible que Trump sea destituido de la oficina principal, pero como propietario de la empresa, su derecho a nombrar a alguien para que actúe en su nombre no ha sido revocado.

"No es que no pueda tener influencia en estas empresas", dijo William Thomas, profesor de derecho de la Universidad de Michigan. "Simplemente no puede ocupar ningún puesto designado".

Thomas añadió, sin embargo, que mucho depende de cómo el monitor manejará el intento de Trump de administrar su empresa por poder.

“Tal vez quiera entrar a la oficina y decirles qué hacer, pero habrá oposición”, dijo. "Podría limitar las vías a través de las cuales puede ejercer control".

Dos candidatos obvios para ayudar a Trump a mantener el control, sus dos hijos adultos, ya están fuera de los límites. El fallo del juez prohibió a Donald Jr. y Eric ser directivos de empresas de Nueva York durante dos años.

Préstamos para negocios

Trump también tiene prohibido obtener préstamos de bancos autorizados en Nueva York, un golpe potencialmente devastador dado que muchos de los principales prestamistas tienen su sede en la ciudad.

Afortunadamente para Trump, ha reducido su deuda en cientos de millones en los últimos años y, por lo tanto, no necesitará refinanciar tanto. También ha retrasado varios años el vencimiento de muchos préstamos que aún están en vigor.

Sin embargo, el impacto en la financiación de futuras empresas podría ser aplastante. Sin acceso a los bancos, puede verse obligado a utilizar efectivo para financiar nuevas empresas, algo que los magnates inmobiliarios se resisten a hacer y que no será fácil dados sus pagos en efectivo.

Aún así, sólo los bancos aparecen prohibidos en el fallo, lo que deja a Trump en libertad de pedir prestado a financistas alternativos de rápido crecimiento, los fondos de capital privado y de cobertura que conforman el llamado mundo bancario en la sombra.

"Me puedo imaginar un montón de fondos de capital privado con muy pocas perspectivas sentados sobre un montón de polvo seco diciendo: 'Oye, te prestaremos 300 millones de dólares'", dijo Eric Talley, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, y añadió: "Puedo imaginarme los saudíes le prestaron 300 millones de dólares”.

