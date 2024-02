Un juez de Nueva York impuso este viernes una multa de casi 355 millones de dólares al expresidente estadounidense Donald Trump y lo inhabilitó para dirigir negocios durante tres años, en lo que puede suponer un duro golpe a su imperio.

"Por la presente, el Tribunal prohíbe a Donald Trump (...) ejercer como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York durante un periodo de tres años", escribió el juez Arthur Engoron en su sentencia, ordenando a Trump, a sus hijos y a la empresa familiar, el conglomerado Trump Organization, el pago de 354 millones 868 mil 768 dólares.

Donald Trump, que a sus 77 años busca volver a la Casa Blanca en los comicios de noviembre, y dos de sus hijos -Donald Trump Jr y Eric Trump- comparecieron en un largo proceso civil de octubre a enero, acusados de haber inflado el valor de los activos de su imperio familiar, la Trump Organization.

La defensora del magnate, Alina Habba, tildó el veredicto de "injusticia manifiesta" y anunció su apelación: "Confiamos en que la Corte de Apelaciones anule este veredicto atroz y ponga fin a esta implacable persecución".

"Su total falta de contrición y remordimiento roza lo patológico. Sólo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero", dice el juez Engoron en su fallo, en el que asegura que "los acusados son incapaces de admitir su error".

"En su lugar, adoptan una postura de 'no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal' que las pruebas desmienten", agrega.

Sus dos hijos han sido condenados asimismo a pagar 4 millones de dólares cada uno y tienen prohibido desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación de Nueva York durante dos años.

A todos los acusados, incluida la Trump Organization y algunos ejecutivos, se les ordenó en total pagar unos 364 millones de dólares, que con intereses incluidos, ascienden a 450 millones de dólares, según la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que procesó el caso.

La condena por daños y perjuicios a Jean E. Carroll

El pasado 25 de enero, un tribunal neoyorquino condenó a Trump a pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, no por haberla agredido sexualmente -lo que fue objeto de otro juicio anterior-, sino por daños y perjuicios con sus comentarios difamatorios posteriores.

Otro jurado condenó en mayo a Trump a pagar 5 millones de dólares a Carroll por una negación similar en octubre de 2022, al considerar que Trump la había difamado y abusado sexualmente de ella. El multimillonario está apelando esa decisión.

El The New York Times recordó que Trump afirmó bajo juramento el año pasado que tenía más de 400 millones de dólares en efectivo, pero entre el castigo de 355 millones de dólares del juez Engoron, los intereses que debe Trump y el pago de 83.3 millones de dólares a Carroll, todo eso podría haber desaparecido. De ser así, Trump podría tener que vender una de sus propiedades u otro activo para cubrir los pagos. Trump y sus abogados han prometido apelar.

