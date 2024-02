El mandatario ruso, Vladimir Putin, ha dicho que el demócrata Joe Biden sería un mejor presidente estadounidense para Rusia que Donald Trump y desestimó las preocupaciones sobre la edad y la agudeza de su homólogo para el cargo, reportó el Financial Times.

Cuando se le pidió en una entrevista en la televisión estatal que eligiera entre Biden y Trump, Putin dijo que el líder estadounidense era "más experimentado, más predecible, un político de la vieja escuela", y agregó que Rusia "trabajaría con cualquier líder estadounidense que se gane la confianza del pueblo". Los comentarios del presidente ruso se produjeron un día después de que Biden acusara a Trump de haberse "doblado ante un dictador ruso", mientras instaba a los republicanos en el Congreso a desafiar a Trump y respaldar más financiación para Ucrania. Putin sugirió este miércoles que las preocupaciones sobre la edad y la agudeza mental de Biden eran parte de la campaña electoral estadounidense "cada vez más cruel" y dijo que no había visto evidencia de que su homólogo no fuera apto para el cargo.

En su última reunión en Ginebra en 2021, recordó Putin, “ya decían que Biden no era competente [ . . . ] pero no vi nada de eso. Sí, él miró sus notas y, para ser honesto, yo miré las mías. No es gran cosa. Entonces se golpeó la cabeza con el helicóptero cuando salía de él. ¿Quién de nosotros no se ha golpeado la cabeza contra algo?", declaró el líde ruso.

Lee también: ¿Quién es la nueva "dama de hierro" europea que desató la furia de Vladimir Putin?

No obstante, Putin dijo que la política estadounidense hacia Rusia era “dañina y equivocada” y sugirió que Trump tenía razón al lanzarse contra la OTAN.

"Probablemente haya cierta lógica en su punto de vista" al condicionar el apoyo de Estados Unidos a los aliados de la OTAN al cumplimiento del objetivo de la alianza, actualmente del 2% del Producto Interno Bruto, dijo Putin. "No hay lógica desde el punto de vista de los europeos: quieren que Estados Unidos siga desempeñando algunas funciones de forma gratuita, como lo han hecho desde que se fundó la OTAN", remarcó.

"Si Estados Unidos cree que ya no necesita [a la OTAN], entonces esa es su decisión", añadió Putin, al decir que Trump "tenía sus propios puntos de vista sobre cómo deberían desarrollarse las relaciones de Estados Unidos con sus aliados".

Lee también Entrevista con Putin: ¿Un intento de comprender a Rusia o de salvar la cara?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rcr