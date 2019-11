El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció este lunes por sorpresa ante la prensa en la Casa Blanca para posar junto a Conan, la perra herida en la operación que acabó con el líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, y a la que condecoró por su "fantástico trabajo".

"La perra es increíble. Tan brillante y tan lista", afirmó Trump, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence y su esposa, la primera dama Melania.



Conan—America's "hero dog"—made an incredible recovery after the raid that killed Abu Bakr al-Baghdadi and is already back to work! pic.twitter.com/P8CeNibe0l

La perra, una pastora belga Malinois, persiguió a Al Bagdadi por un túnel en un recinto situado en el noroeste de Siria hasta que el cabecilla del EI se vio acorralado y sin opciones de salir vivo, por lo que optó por detonar los explosivos que cargaba para suicidarse antes de ser capturado, en una operación llevada a cabo a finales de octubre.



We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

