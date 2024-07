Bruselas.— En la Unión Europea (UE) no hay tiempo para las complacencias, el bloque comunitario debe prepararse para la peor de sus pesadillas, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca con motivo de las presidenciales de noviembre entrante.

El reclamo viene de los centros de estudio especializados en Europa y las relaciones transatlánticas, en donde la preocupación es compartida entre los analistas.

“Son tiempos difíciles. La amenaza rusa ha vuelto a Europa, mientras una guerra brutal hace estragos en Oriente Próximo. El populismo se extiende por el continente europeo, China da cada vez más miedo.

Lee también: La apuesta de Donald Trump: más de sí mismo

“Pero en esta vorágine de males, hay una perspectiva que asusta a los responsables políticos europeos más que cualquier otra cosa: el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La posibilidad es real”, sostiene un análisis elaborado por Célia Belin, Majda Ruge y Jeremy Shapiro, del European Council on Foreign Relations (ECFR).

“Las elecciones presidenciales estadounidenses se acercan rápidamente, con la ansiedad en aumento en ambos lados del Atlántico”, sostiene Steven Hill, en un artículo publicado en Atlantik-Brücke, una asociación creada hace siete décadas para promover el entendimiento entre Alemania y Estados Unidos.

“En lugar de haberlo castigado por el desastroso primer mandato, sus recientes discursos y mensajes en las redes sociales muestran que se ha convertido en una figura similar a Macbeth, consumido por fantasías sociópatas de venganza y dominación de todos los que no se doblegan ante su autoridad, ya sean individuos o naciones”.

Si bien es prematuro saber qué pasará si el magnate estadounidense vuelve a la presidencia de la mayor potencia militar y económica, en las principales capitales europeas comienzan a dibujarse diversos escenarios sobre lo que se avecina.

Lee también: Vendarse las orejas: la nueva moda en EU tras el atentado contra Donald Trump

En el ECFR manejan seis “aterradoras” hipótesis y sus implicaciones para Europa; cada una refleja el equilibrio de poder al interior de EU y las posiciones ocasionalmente coherentes de Trump.

Stephan Klingebiel y Max-Otto Baumann, investigadores del German Institute of Development and Sustainability, aportan al debate cinco análisis.

“En todas se afectarán los intereses europeos. En primer lugar es probable que Trump afecte la capacidad de la comunidad internacional para resolver problemas, por ejemplo en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático (...). En segundo lugar, si EU se retirara de muchos ámbitos, esto creará oportunidades para China, Rusia y sus aliados para ejercer mayor influencia”.

“Muchos temen que el estilo de gobierno transaccional, aislacionista y perturbador de Trump no sólo desafíe, sino que destruya la actual relación transatlántica”, indica un documento de trabajo publicado por el German Institute for International and Security Affairs (SWP).

“El consenso entre los políticos y expertos es que los ataques de Trump no se quedarán en mera retórica, sino en decisiones perturbadoras en materia de política exterior, economía, clima y de seguridad, dado que Trump y su equipo están mejor preparados que en 2017-21, tanto en términos de política como de personal”.

Lee también: Republicanos coronan a un Donald Trump imparable

El reclamo de los expertos es unísono, Europa debe estar lista.

Los investigadores señalan que los planes de contención deben estar basados en la experiencia del primer mandato de Trump, cuyo sello característico de su política exterior fue ser errático e impredecible.

El segundo mandato, por lo menos, promete más de lo mismo. Los europeos no olvidan que durante su administración, se retiró de varios acuerdos multilaterales promovidos por la UE, como el Acuerdo de París y el pacto que evitaba que Irán se hiciera de la bomba atómica. También amenazó con retirarse de la OTAN.

“En conclusión, debemos estar preparados para afrontar múltiples escenarios en nuestras relaciones transatlánticas: estar preparados para cooperar siempre que sea posible, reaccionar cuando nos veamos obligados y actuar sólo cuando sea necesario. Esta postura sería la adecuada sea cual sea el escenario al que nos enfrentemos”, aconseja Riccardo Perissich, del LUISS Institute for European Analysis and Policy con sede en Roma, en un documento que circula desde enero y que hoy tiene más validez que nunca.