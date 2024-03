Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, dio este domingo las gracias a los rusos tras lograr la mayor victoria electoral desde que llegara al poder, lo que le permitirá seguir en el Kremlin hasta 2030.

"Primero de todo, quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron", dijo Putin, que suma más del 87 % de los votos tras el escrutinio de casi el 70 % de los sufragios, según la Comisión Electoral Central.

Putin destacó que la alta participación, la mayor desde 1991, está estrechamente vinculada con la guerra en Ucrania.

"Esto está relacionado con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos", afirmó.

En cuanto a los desafíos, subrayó que la prioridad es "alcanzar los objetivos en el marco de la operación militar especial y fortalecer las Fuerzas Armadas". Advirtió que no se dejará "intimidar ni aplastar. Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca", aseguró Putin en un discurso televisado.

A su vez, recordó la responsabilidad penal de aquellos partidarios de la oposición que decidieron acudir a los colegios electorales y estropear las papeletas.

Putin, de 71 años, logró su mayor victoria electoral desde que llegara al poder en el año 2000, pese a la guerra y las sanciones económicas occidentales.

De esta forma, seguirá siendo presidente de este país durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.

El segundo y el tercer candidato más votados fueron el comunista Nikolái Jaritónov y el representante del partido Gente Nueva, Vladislav Davankov, con poco más del 4% de los votos. El último en discordia es el ultranacionalista Leonid Slutski, que suma aproximadamente el 3% de las papeletas.

La oposición al Kremlin no pudo concurrir en los comicios, ya que la CEC no registró a sus candidatos por diferentes motivos técnicos o defectos de forma, y por apoyar la paz en Ucrania.

Confirma que aprobó canje de Navalny

Putin aseguró además que había aprobado el canje del líder opositor, Alexéi Navalni, días antes de que muriera repentinamente en una prisión ártica, deceso que calificó de "triste suceso".

"Yo dije: estoy de acuerdo. Pero lamentablemente pasó lo que pasó", afirmó Putin, quien por primera vez pronunció el nombre de Navalny desde el fallecimiento de éste.

El mandatario ruso se quejó de que soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ya combaten en Ucrania y mueren "en grandes cantidades" en el campo de batalla.

"Los soldados de los países de la OTAN están allí presentes. Lo sabemos", denunció Putin.

